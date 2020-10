Buča namesto vaze

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO So čudovit okras. FOTO: Oksana_schmidt/Getty Images

Jesen je čas buč, ki so ena od osnovnih dekoracij pri praznovanju noči čarovnic. Tedaj iz njih nastajajo bolj ali manj strašljivi obrazi, katerih oči, usta in nosovi zažarijo na dvoriščih in okenskih policah, ko se na zemljo spusti tema.A izrezovanje tradicionalnih podob še zdaleč ni edini način, kako buče spremeniti v jesenske okraske. Ponujamo nekaj drugačnih, domiselnih in čudovitih idej, ki vas ne bodo razočarale.Iz lepe okrogle srednje velike buče lahko izdelate čudovit cvetlični aranžma, ki bo popestril vašo mizo ali teraso.Za izdelavo poleg buče potrebujete še gobico za ikebano, krep papir, cvetje in po želji barvo v razpršilu. Najprej odrežite vrh buče, nato iz nje odstranite semena in meso. Tako pripravljeno osnovo po želji poškropite z izbrano barvo v razpršilu in počakajte, da se dobro posuši, lahko pa bučo pustite v naravnih tonih. Njeno notranjost obložite s krep papirjem in vanjo položite gobico za ikebano tako, da je bo del segal čez rob improvizirane vaze.Nekoliko jo navlažite in vanjo zapičite različne cvetlice s tršimi stebli v barvni kombinacij, ki vam je všeč. Idealne so krizanteme, vrtnice, veje z listi, dodate lahko nekaj vejic šipka, gloga ali drugih jesenskih plodov, skratka, prepustite se domišljiji. Nižji cvetlični aranžma dopolnite z odrezanim vrhom buče, položenim tako, da ne zakriva cvetja, da pa lepemu jesenskemu šopku piko na i.Iz malih okroglih okrasnih bučk lahko izdelate ličen svečnik: petim ali šestim bučkam odrežite vrh, odstranite iz njih meso ter semena in jih v vrsti, krogu oziroma v drugi izbrani formaciji položite na tršo podlago. Vanje postavite čajne svečke ter jih ob priložnosti prižgite. Zaradi vročine, ki se sprošča med gorenjem, naravni podstavki sicer hitro propadejo, a zagotovo bo takšen svečnik popestril večerjo ali dve.Uporabite lahko tudi bučke, ki po obliki spominjajo na hruške. V tem primeru odrežite njihov ožji del, širšega pa izdolbite v domiselne podstavke za sveče.Za obstojnejše dekoracije uporabite cele buče. Za eno potrebujete večji steklen zvon ali kozarec za vlaganje prostornine vsaj dveh litrov, vanj pa položite cele okrasne bučke različnih vrst, oblik in barv. Tako napolnjeno stekleno posodo obrnite narobe ter jo položite na primerno podlago, da bučke ob prestavljanju ne bi popadale na tla.Bučo srednje velikosti lahko še na en način spremenite v okrasni predmet: iz vejic šipka, gloga ali drugih darov narave izdelajte venček ter ga položite po obodu jesenske lepotice. Tako oblikovan okras ne bo dovzeten za zob časa in bo dolgo krasil njemu namenjeno mesto.Bogatejšo dekoracijo izdelajte iz pladnja za slaščice ali sadje na visokem podstavku. Nanj položite bučo, vendar ta ne sme segati povsem do robov. Okoli nje razporedite posušeno jesensko cvetje, vejice jagodičevja, posušeno travo, oranžne lampijončke, ki rastejo v gozdu, manjša jabolka, kostanje ter ikebano, pri kateri izstopa buča, postavite na mizo.Zadnjo idejo predstavlja bučni krožnik: na večji krožnik ali pladenj najprej razporedite nekaj sveč iste barve, a različne višine. Okoli njih položite manjše okrasne bučke, dodajte vejice šipka, gloga, orehe ter ob pravi priložnosti prižgite svečke. Za večjo varnost in daljšo obstojnost bučk uporabite sveče, ki so v stekleni embalaži.