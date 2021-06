Britanski kinološki klub: Stop nakupu psov s kratkimi smrčki

Vse večja priljubljenost brahicefalnih pasem vodi v večje število neustreznih rejcev, ki zdravstvene težave omenjenih pasem poslabšujejo.Britanski kinološki klub poziva k izogibanju oziroma previdnosti pri nakupu pasem s kratkim smrčkom (brahicefalne pasme). Francoski buldogi, mopsi in podobne pasme so izredno priljubljene v Veliki Britaniji, saj so jih lani kupili za kar 17 odstotkov več kot leta 2019. Promovirajo jih kot »ljubke«, čeprav imajo pasme s kratkimi smrčki številne zdravstvene težave.