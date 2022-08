Britanska tradicija se vrača: s 1. septembrom MG tudi pri nas (FOTO)

Na nasičeno tržišče vseh vrst vozil prihaja skoraj nov igralec, slovenski javnosti sicer že znana znamka MG (Morris Garages), ki je zdaj v rokah kitajskega podjetja SAIC Motor. Njen zastopnik na območju regije ​Adriatik je Grand Automotive Adriatic, d. o. o., s sedežem v Zagrebu. Ta mesec začenjajo prodajo vozil MG na Hrvaškem in v Srbiji, s 1. septembrom pa še v preostalih državah, tudi Sloveniji.

Vstopnica v svet MG

Vstopni model je ZS, ki bo na voljo samo z bencinskim motorjem (atmosferski 1.5 DOHC z močjo 78 kW/106 KM in 5-stopenjskim menjalnikom ter enolitrski T-GDI z 82 kW/111 KM ter 6-stopenjski ročni ali avtomatski menjalnik).

MG 5 electric je karavan.

Najvišja hitrost je vedno 180 km/h, avto je okreten, dokaj nizke teže (1231 kg) za to velikost (dolžina 4332 mm) in ima velik ter uporaben prtljažnik (448 litrov). Oprema je velikodušna: serijski led žarometi, 17-palčna platišča, mehki materiali povsod v kabini, informacijski zaslon 10,1 palca, DAB radio, Android auto in Apple CarPlay, 360-stopinjska kamera, seveda klimatska naprava, hill assist za lažje speljevanje in pomoč v klancu, usb priključki in zadnji parkirni senzorji. Občutek med vožnjo je dober, uporabljeni so dobri materiali, vzmetenje je mehko in prilagojeno slabim cestam – takšnih je v regiji večina. Poraba je po ciklu WLTP med 6,6 in 7,2 litra na 100 km.

Tudi na elektriko

ZS je lahko tudi popolnoma električen, takrat nosi oznako EV. Ima možnost dveh kapacitet baterij – standard (50,3 kWh, doseg po WLTP 320 km) ali long range (70 kWh in doseg 440 km po WLTP).

Prvi vtis je bil zelo dober, po vročem soncu Istre ga je bilo pravi užitek voziti in tudi na slabih cestah se je avto dobro kosal z vsemi težavami, kljub povečani teži zaradi baterije. Moč standardnega sklopa je 115 kW (156 KM), močnejša verzija pa ima 130 kW (177 KM), pospešek do 100 km/h je 8,6 sekunde, najvišja hitrost pa 175 km/h. Za pomoč vozniku služi nabor tehnologij in sistemov pod imenom MG Pilot, kamor so zajeti aktivni tempomat, pametno upravljanje dolgih luči, avtomatsko zaviranje v sili, opozarjanje o naletu spredaj, pomočnik za zapuščanje in ohranjanje voznega pasu, sistem za nadzor mrtvega kota, pomoč pri zastojih, Park Assist in izbira načina delovanja (eco, normal, sport).

Prvi karavan

Z modelom MG 5 electric je predstavljen prvi električni karavan v segmentu električnih vozil. Gre za privlačno oblikovan, dobro opremljen, praktičen in po napovedih dostopen družinski avtomobil. Zmore doseg 400 km, trifazno AC-polnjenje z močjo do 11 kW in hitro DC-polnjenje z močjo do 87 kW, imel bo dve kapaciteti baterije (kot ZS EV) in dve vrsti opreme. Dolg je 4600 mm, osnovni prtljažnik ima 479 litrov, lahko vleče prikolico do 500 kg in nosi tovor na strehi do 75 kg.

MG EHS plug-in hybrid je naslednje vozilo, pripada segmentu cestnih terencev razreda C. Dolg je 4750 mm, ima največjo moč 258 KM v kombinaciji 1,5-litrskega turbobencinskega motorja (162 KM) in električnega motorja z baterijo 16,6 kWh, inovativni desetstopenjski menjalnik ter pospešek do 100 km/h 6,9 sekunde, najvišja hitrost je 190 km/h, električni doseg do 52 km. Po oblikovni plati spominja na nekatere bolj znane evropske modele, zlahka ga boste zamenjali za katero drugo znamko.

Za prestiž

Za češnjo na torti pa MG ponuja prestižni model marvel R electric, električni športni terenec, ki ima lahko tri elektromotorje v verziji s pogonom na vsa kolesa ter impresivnih 288 KM. Baterija ima kapaciteto 70 kWh, pospešek do 100 km/h je 4,9 sekunde, najvišja hitrost je 200 km/h in ima impresiven, ogromen 19,4-palčni zaslon na dotik, prek katerega izvajamo skoraj vse nastavitve vozila. Avto je dolg 4674 mm, znotraj je zelo prostoren tudi zaradi medosne razdalje 2800 mm, prtljažnik je zato nekaj manjši z 357 litri. Ima vso opremo in varnostne sisteme, ki pri drugih vozilih spadajo v najvišje opremske pakete.

Vozila naj bi imela garancijo 7 let ali 150.000 kilometrov.

Usodo prodajnih številk znamke MG bodo v Sloveniji seveda krojili cena – ta naj bi bila primerljiva s cenami modelov kia in hyundai –, servisna mreža in mnenje uporabnikov. Že zdaj je bilo mogoče ta vozila videti in kupiti prek podjetja Plan-net Solar, ki naj bi tudi v bodoče ostal njihov partner na področju elektromobilnosti.