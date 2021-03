Britanska različica nevarna za ljubljenčke

Bodimo odgovorni in jih zavarujmo pred okužbo! FOTO: Manuel Tauber-romieri/Getty Images

Težave s srcem bi bile lahko povezane z okužbo z novim koronavirusom, ugotavljajo britanski veterinarji. FOTO: Rubenph/Getty Images

Pri večini so odkrili tudi protitelesa.

Že vse od izbruha pandemije se ena od osrednjih ugank glasi: ali lahko virus z živali preskoči na človeka. Znanost kljub obsežnim in številnim raziskavam še nima zanesljivega in dokončnega odgovora, nedavne ugotovitve britanskih strokovnjakov pa marsikoga presenečajo. Kot kaže, smo morda ljudje tisti, ki virus prenesemo na hišnega ljubljenca, in ne obrnjeno!Spomnimo, pred časom so se z novim koronavirusom okužile gorile v živalskem vrtu v San Diegu, najverjetneje prek zaposlenih, okužbe pa so že potrdili pri tigrih in levih pa mačkah, domačih dihurjih in psih, a za zdaj še ni dokazov, da bi hišni ljubljenci lahko prenašali virus na človeka. Minki so prva znana živalska vrsta, pri kateri je novi koronavirus mutiral in se vrnil na človeka, na Danskem, kjer so potrdili prenos, pa so konec lanskega leta opravili množični zakol teh živali.Podjetje Zoetic zato razvija tudi cepivo za mačke in pse, k čemur jih je spodbudila potrjena okužba psa v Hongkongu, dozdajšnji izsledki so menda zelo spodbudni. In kot kaže, bodo hišni ljubljenčki morda zares potrebovali zaščito pred novim koronavirusom, saj jih neposredno ogroža – človek. Gospodar je seveda najverjetnejši krivec, menijo britanski strokovnjaki iz Buckinghamshira, kjer raziskujejo predvsem prenos in vpliv britanske različice virusa B117, ki je znana tudi kot zelo nalezljiva.Če so mačke in psi pri okužbah s prejšnjimi različicami kazali zgolj blage simptome, kot so izcedek iz smrčka, kašelj, kihanje in konjunktivitis, pa se zdaj kažejo resnejše težave, in sicer miokarditis oziroma vnetje srčne mišičnine, ki ga največkrat povzročajo virusi, bakterije in imunski procesi. V veterinarski kliniki Ralph Veterinary Referral Centre so namreč v zadnjem obdobju zdravili kar 18 psov in mačk s to težavo, poroča britanski časnik The Guardian, večina jih je kazala znake, kot so letargija, težka sapa ali hitro dihanje, pomanjkanje teka in smrtno nevarna aritmija.Tudi lastniki večine živali so bili okuženi z novim koronavirusom, njihovi testi pa so bili pozitivni prej, torej so zanesljivo ljudje prenesli virus na živali in ne obrnjeno, sklepajo znanstveniki, ki še pojasnjujejo, da porast obolelih hišnih ljubljencev časovno sovpada z občutno povečanim številom okuženih v omenjenem okraju. Pri večini živali so pozneje odkrili tudi protitelesa proti sars-cov-2; uspešno okrevajo vsi ljubljenci razen ene mačke, za katero je bil miokarditis žal usoden, poročajo britanski veterinarji.Število obolelih nikakor ni razlog za preplah, toda strokovnjaki se bojijo, da je primerov miokarditisa pri psih in mačkah lahko še veliko več, a so simptomi tako blagi, da jih gospodar morda ne opazi, zato vse lastnike pozivajo k pozornemu opazovanju in ukrepanju ob prvih znakih, sploh če odstopajo od že znanih tegob in stanj. Vse tiste, ki so okuženi z novim koronavirusom, pozivajo k izogibanju tesnim stikom z živaljo, v njihovi družbi naj nosijo zaščitno masko, pred pripravo hrane in po njej pa naj si temeljito umijejo roke.