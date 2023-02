Brezžične slušalke huawei freebuds 5i: boljše v vsakem pogledu (FOTO)

Luč sveta so ugledale nove Huaweijeve brezžične slušalke freebuds 5i. Kakor že vemo, oznaka i pri Huaweijevih slušalkah pomeni, da gre za v-ušesni model (in-ear), ki ga vtaknemo neposredno v ušesni kanal in se neprimerno bolje prilega od običajnih mini slušalk.

Petica je opazno manjša od štirice.

V-ušesne slušalke bolje tesnijo in imajo neprimerno boljše base, res pa je, da ne ustrezajo vsakomur. Freebuds 5i so se začele pri nas prodajati te dni, na srečo pa smo pri Novicah že prej prejeli testni primerek in ga dodobra preizkusili.

Videz in baterija

Človeku najprej pade v oko prikupna svetlo (otoško) modra polnilna škatlica z matirano teksturo, ki spominja na kamenček z obale. Ljubko. A videz ni vse: škatlica je malenkostno manjša in lažja, v sebi pa skriva močnejšo baterijo, s pomočjo katere freebuds 5i skupno zdržijo kar 28 ur delovanja brez vklopljenega aktivnega odstranjevanja hrupa (ANC). Prejšnji model škatlice je imel za skoraj polovico manjšo baterijo (skupno 22 ur delovanja), je pa res, da slušalke freebuds 5i z enim polnjenjem zdržijo malo manj kot freebuds 4i, in sicer 6 ur z ANC oziroma 7,5 ure brez ANC, medtem ko je model 4i zdržal 10 ur oziroma 7,5 ure.

28 ur poslušanja glasbe zmorejo freebuds 5i s polnilno škatlico.

Baterija v slušalkah freebuds 5i, ki so manjše in lažje od freebuds 4i, je enako velika kot prej (55 mAh), a ker so malce glasnejše in imajo kakovostnejši zvok kot 4i ter naprednejšo tehnologijo ANC, porabijo malce več. A sploh ni problem, saj jih bomo imeli le redko tako dolgo v ušesih, v četrt ure polnjenja dobijo dovolj energije za štiri ure delovanja.

Nadgrajeni zvok

Že pri prvem poslušanju opazimo izboljšano kakovost predvajanega zvoka pa tudi večjo glasnost. Freebuds 5i podpirajo visokoločljivostni brezžični prenos zvoka po standardu LDAC, s čimer so si kot ene redkih slušalk v cenovnem razredu pod sto evri prislužile oznako Hi-Res Audio Wireless, ki smo je sicer vajeni pri precej dražjih. V primerjavi s freebuds 4i je zvok veliko čistejši, basi bolje definirani, srednji in visoki toni izrazitejši, a nikakor pretirani, stereo slika pa širša.

Dejansko so zvočno zelo blizu top modelu freebuds pro 2, za katerega je treba odšteti dvakrat toliko denarja. Kar koli že boste poslušali z njimi, se bo slišalo odlično, pa naj gre za sodobno pop glasbo, elektroniko, jazz, narodno-zabavno glasbo, klasiko, rock ali ekstremnejše oblike metala in hardcora. Še posebno pri frekvenčno zahtevnejših glasbenih oblikah se opazi kakovostni skok v primerjavi s freebuds 4i, kjer so posamezni inštrumenti bolje definirani in razločnejši.

Izboljšani ANC

V-ušesne slušalke že zaradi svoje zasnove bolje tesnijo, freebuds 5i pa imajo močno nadgrajeno aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC), ki pripomore, da med uporabo izginejo skoraj vsi moteči dejavniki. V aplikaciji AI Life lahko nastavimo stopnjo ANC, ga izklopimo ali pa izberemo zaznavanje zvokov iz okolice, kar zna priti prav, ko smo na ulici ali ko nas kdo ogovori. ANC je dejansko tako učinkovit, da odstrani vse moteče pisarniške zvoke (še govor sodelavcev je močno zadušen), utiša pralni ali sušilni stroj oziroma hrup na avtobusu ali letalu.

Freebuds 5i se lahko primerjajo celo z dražjimi freebuds pro 2.

Nekoliko so nadgradili ročni nadzor nad slušalkami (za fine nastavitve je treba iti v AI Life), pri čemer z dotiki in potegi kontroliramo glasnost, ustavljamo ali zaženemo predvajanje glasbe, sprejemamo in prekinjamo klice ter vklapljamo in izklapljamo ANC oziroma zavedanja okolice. Pa še vodoodporne so (IP4X). In ko je novinarski kolega na predstavitvi slušalk vprašal gostujočega huaweievca, kaj sploh še ostane seriji pro, je ta le na kratko odvrnil: »Boste videli.«

Lepo sedejo v uho in niso naporne.