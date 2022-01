Brezplačno na Pokljuko

Brezplačni avtobus ustavlja na naslednjih postajališčih: postaja Union, glavna avtobusna postaja Bled, parkirišče P+R pod Blejskim gradom, osnovna šola Gorje (P+R), Zatrnik in Pokljuka (Rudno polje). Prevoz lahko uporabite v obeh smereh. Odhod avtobusa z Bleda je ob 8.30, 10.30, 13.00 in 15.00, s Pokljuke pa ob 9.30, 11.30, 14.00 in 16.00.

Na Bledu so poskrbeli za trajnostni prevoz na smučišča. Fotografiji: Peter Podobnik

Vsi uporabniki smučarskega avtobusa na Pokljuko imajo vključeno dnevno vstopnico za uporabo smučarsko-tekaških prog in 20-odstotni popust na najem opreme v Športnem centru Triglav Pokljuka. Popust izkažejo s kuponom, ki ga prejmejo na avtobusu in velja kot vstopnica, koristijo ga lahko v izposojevalnici Hotela Center na Pokljuki.

»Vljudno vabljeni k uporabi zimskega shuttla, saj so med vikendi parkirišča na Pokljuki popolnoma zasedena. Izkoristite možnost brezplačnega parkiranja na parkirišču pod Blejskim gradom in se v smeri Pokljuke odpeljite na trajnostni način!« vabi Turizem Bled.

Blejski zimski shuttle vozi še na Vogel in Krvavec.

Blejski zimski shuttle vozi smučarje še na dve priljubljeni smučišči, to je na Vogel in Krvavec, za prevoz so obvezne predhodne rezervacije sedežev na avtobusu. Ta vozi vsak dan do 20. marca. Prevoz z Bleda je omogočen s številnih postajališč: Hotel Ribno, avtobusna postaja Mlino, Rikli Balance hotel, Panorama, železniška postaja Bled-Jezero in avtobusna postaja Bled. Blejski zimski shuttle do Vogla in Krvavca vozi na posamezno smučišče v času obratovanja smučišča.

Za posameznike je obvezna predhodna rezervacija sedežev prek spletnega obrazca najpozneje do 20. ure dan pred odhodom. Skupine morajo prevoz predhodno najaviti vsaj en dan pred odhodom do 18.00 na elektronski naslov miha@mtours.net ali na telefonsko številko 040 626 219.

Za imetnike zimske Kartice Julijske Alpe: Bled je prevoz brezplačen. Kartica je brezplačno na voljo pri partnerskih nastanitvenih obratih Turizma Bled. Brez plačila se lahko peljejo tudi otroci do 14. leta v spremstvu odrasle osebe.

Obvezne so predhodne rezervacije sedežev na avtobusu.

Imetniki smučarske vozovnice Ski pass Julijske Alpe imajo brezplačen prevoz do smučišča Krvavec. Vozovnice so na voljo prek spleta in v Infocentru Triglavska roža Bled. Imetniki smučarske vozovnice Vogel imajo brezplačen prevoz do smučišča Vogel. Mogoč je tudi nakup povratne vozovnice, ki stane 10 evrov ob plačilu z gotovino.