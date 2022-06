Brezobzirni lopovi ali kdo si drzne krasti prostovoljcem?

Na obrobju naše vasi stoji grad ali, bolje rečeno, ruševine, ki nemo pričajo o boljših časih nekoč čudovitega dvorca. Ta ni bil očarljiv le zaradi veličastne pojavnosti, temveč tudi zaradi lepe okolice. Še pred nekaj leti je ta bila bolj ali manj prepuščena sebi in zakonom narave, a so se pridni in prizadevni domačini, povezani v prostovoljno društvo, odločili, da jo bodo uredili – in dobila je čisto drugačno podobo.

Več preberite TUKAJ.