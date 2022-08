Brezčasna rjava: lahko jo kombiniramo z različnimi barvami in materiali

Rjavi odtenki v notranji opremi zadnja leta doživljajo pravi preporod. Odlično se namreč podajo k trenutnim smernicam, ki vključujejo naravne materiale, topel pridih in obilo sobnih rastlin. Če stanovanje opremimo s pravimi odtenki, pa to ne bo aktualno in modno le kratek čas, temveč bomo ustvarili brezčasen videz, ki ga lahko po mili volji spreminjamo in dopolnjujemo z dodatki najrazličnejših materialov in barv.

Kombinacija z modro je izjemno elegantna. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Kot opozarjajo notranji oblikovalci, je treba pri izbiri rjavega odtenka najprej upoštevati velikost prostora in njegovo namembnost. Za manjše sobe, kjer dnevne svetlobe ni na pretek, za stene denimo izberemo svetlejše odtenke, bež in oker, ki jih lahko nato kombiniramo s pohištvom ali dodatki v temnejšem lesu ali beli barvi.

Če ima manjši prostor zelo visok strop, ga optično približamo tlom s temno rjavo barvo. Strahu, da bi se tako počutili utesnjene, ni, bo pa prostor deloval veliko bolj skladno. Ravno nasprotno pa za strop, ki je bližje tlom, izberemo odtenek, ki je svetlejši od barve sten.

Če ima prostor tudi lesene talne obloge ali obloge, ki so videti kot les, je treba paziti, da se njihova barva ne bo tepla s stensko ter z lesom, iz katerega je pohištvo. Različne vrste so namreč različnih odtenkov in podtonov, nekatere bolj tople, druge hladne.

Tople vsebujejo več rdečih odtenkov, hladne sivih, in s podobnimi barvami se tudi najbolje ujamejo. Med tople barve lesa spadajo denimo bor, tik, mahagoni, češnja, bambus, javor, macesen in hrast, hladne pa kostanj in oreh. Znotraj teh odtenkov lahko kombiniramo tudi različne vrste lesa, denimo bor in hrast, a previdno, saj lahko s količino lesa hitro pretiravamo in na koncu namesto eklektičnega videza dobimo videz gorske koče.

Pri izbiri odtenka je treba upoštevati velikost prostora in njegovo namembnost.

Da bi različne vrste lesa povezali v celoto, si pomagamo z belo – belimi preprogami, belo sedežno garnituro, tudi stene je v tem primeru bolje obdržati bele ali vsaj bež. Sicer pa so rjavi odtenki lahko izjemno elegantni, še posebno v kombinaciji z modrimi, ki jih izberemo k rjavi s hladnimi podtoni, in rožnatimi odtenki ter svetlejšimi nevtralnimi barvami.

V hiši z dovolj veliko dnevno sobo in rustikalnim pridihom si lahko damo duška s stenami v barvi temne čokolade, ki jih kombiniramo z dodatki v oker ali zamolkli rumeni. Kot poudarjajo notranji oblikovalci, temne barve zadnja leta postajajo izjemno priljubljene (čeprav si jih lahko privoščijo le tisti z dovolj prostora), saj ustvarijo prijeten občutek topline, kot bi se zabubili v mehak kokon.

Ljubitelji toplih barv bodo navdušeni tudi nad kombinacijo terakote in toplih rjavih odtenkov ali lesa. V barvi terakote si lahko omislimo pohištvo, dodatke, eno od sten prekrijemo z opeko ali pa izberemo takšno stensko barvo. Če želimo ustvariti domačen prostor, dodamo denimo bež ali oker, za prostor, ki bo bolj dihal, pa belo. K hladnim rjavim odtenkom se odlično podajo tudi sivi in črni dodatki, a pazimo, da z njimi ne pretiravamo.

Ljubitelji toplih barv bodo navdušeni nad kombinacijo terakote in toplih rjavih odtenkov ali lesa.

Dovolj bodo denimo že okvirji za slike ali fotografije, kakšna vaza, preproga, mizica ali lestenec. Odločimo se seveda lahko tudi obratno ter v sobo s sivimi stenami postavimo pohištvo iz kostanja ali oreha.