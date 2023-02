Brez dobrega noža ne gre

Katere pripomočke in koliko jih imamo v kuhinji, je odvisno od več dejavnikov. Med prvimi je seveda, koliko časa namenimo kuhi in kako zapletene ali nezapletene jedi pripravljamo, morda tudi kaj pečemo ali doma pripravljamo zgolj jutranjo kavo in smuti. Kljub temu se poznavalci strinjajo, da obstajajo naprave in drugi pripomočki, ki ne smejo manjkati v nobeni kuhinji. Na prvem mestu se, morda za koga presenetljivo, niso znašli posoda, blender ali podobno, temveč nož. Dober in oster.

Kuhinjski in kuharski se razlikujeta po širini rezila. FOTO: Nicholas77/Getty Images

Zanje je treba praviloma odšteti nekoliko več denarja, a bolj kot je nož kakovosten, dlje nam bo služil in investicija se bo več kot povrnila. Pred nakupom se je o vrsti priporočljivo posvetovati s strokovnjakom v prodajalni, da bo znal izbrati tistega, ki najbolj ustreza našim potrebam.

Najbolj vsestranski je kuharski nož, ki se od kuhinjskega razlikuje po širini rezila. Kuharski je širši, uporabljamo pa ga lahko za rezanje vseh vrst mesa, rib, zelenjave, sadja, za sekljanje in lupljenje. Kuhinjski ima ožje rezilo, uporabljamo pa ga prav tako za rezanje vseh vrst mesa in zelenjave; ker je ožji, bomo z njim lažje ločili meso od kosti, le pri sekljanju bomo z njim bolj počasni kot s kuharskim, v glavnem prav zaradi tanjšega rezila.

Tudi nož za lupljenje nam bo prišel prav.

V kuhinji vsekakor potrebujemo enega od omenjenih nožev, pred nakupom ga primemo v roko, saj je zelo pomembno, da se ročaj dobro prilega v dlan. Potem je tu še nož za kruh, prepoznamo ga po nazobčanem rezilu, privoščimo pa si ga, če pojemo veliko kruha, še posebej sveže pečenega, s hrustljavo skorjico in mehko sredico. Takšnega bomo najlepše narezali s posebnim nožem, sicer bo delo povsem zadovoljivo opravil kateri od prej omenjenih.

Obstaja še kopica drugih, ki so primerni za različna opravila. Nož za izkoščevanje mesa si omislimo, če imamo doma pogosto opravek z ločevanjem mesa od kosti, za tu in tam bo povsem dober kuhinjski nož. Tudi za filiranje rib je treba izbrati nož, narejen posebej za to. Njegovo rezilo je namreč veliko bolj prožno in tanko, zaradi česar bo nežno ribje meso lepše ločil od kosti. Če so na naši mizi pogosto zrezki in stejki, na njej ne sme manjkati primeren nož. Tisti za stejke ni navaden jedilni, njegovo rezilo je nazobčano, zato bo meso narezalo veliko hitreje in lepše. Uporabimo ga lahko še za rezanje pice, hamburgerjev in ostalih jedi, ki jim običajni jedilni niso kos.

Najbolj vsestranska sta kuharski in kuhinjski nož.

Tu sta še poseben nož za rezanje pršuta pa nož za lupljenje. Slednji je nekoliko manjši od ostalih, zato bomo z njim lažje in hitreje olupili tudi manjše kose sadja in zelenjave, običajno pa lahko izbiramo med gladkim in nazobčanim rezilom. Slednje je bolj primerno za lupljenje trših plodov, saj skoznje zareže kot žaga. Omislimo si lahko še posebnega za maslo, ki je tako rekoč top, je pa rezilo oblikovano tako, da z njim zajamemo optimalno količino masla, seveda tudi margarine ali drugih namazov, in ga nato tudi lepo razmažemo po kruhu.