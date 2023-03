Brda v vencu pokljuških gora: položna pobočja idealna za turno smuko (FOTO)

V marcu se zima preveša proti koncu. V dolini je že pomlad, a v gorah je zima še kako doma. V tem času se vreme običajno umiri in dolga obdobja lepega vremena ustvarijo idealne razmere za obisk gora. Eden najlepših vrhov, a le malo obiskan, so Brda v vencu pokljuških gora, ki se vlečejo od Tošca na zahodu do Debele peči na skrajnem vzhodu.

Brda so eden najlepših razglednikov daleč naokoli.

Našo pot začnemo pri Šport hotelu na Pokljuki in se že po nekaj sto metrih z glavne ceste usmerimo na kolovoz, ki nas popelje na planino Zajavornik. Na veliki planini s prelepim razgledom na gore stoji vrsta pastirskih stanov. Okrog njih je speljana cela vrsta steza, namenjenih teku na smučeh. Prečkamo planino in kolovozu sledimo še dobro uro vse do Blejske planine na Lipanci. Koča na planini je pravo križišče planinskih poti.

Tokrat izberemo tisto, ki zavije na desno proti Debeli peči. Smreke v gozdu prav kmalu zamenjajo macesni, pot pa se vedno bolj strmo dviga. Po pol ure strmega vzpona pridemo na manjše sedlo, kjer strmina popusti. Na levo vodi markirana pot, ki vodi v dolino Krme do Kovinarske koče, a mi sledimo poti, ki vodi naprej proti Debeli peči. Poletna pot na Brda vodi prav tu, a je pozimi nekoliko izpostavljena, tako da se je na vrh v snežnih razmerah bolje povzpeti z jugovzhodne strani.

V zimskem času so vrhovi nad Pokljuko predvsem zaradi sorazmerno lahke dostopnosti zelo obiskani.

Macesnov gozd je vse redkejši in dvignemo se nad drevesno mejo. Prav kmalu se povzpnemo tudi na vršni greben in Debela peč se pokaže naravnost pred nami. Vendar pa na tem mestu zavijemo ostro na levo in se povzpnemo prek pobočij na 2008 metrov visoka Brda. Pobočja gore so precej položna, tako da ni posebne nevarnosti plazov in so hkrati idealna za turne smučarje. Na vrhu ni prav nobenega znamenja ali zabojčka s knjižico obiskov, pričaka pa nas prelep razgled. Globoko spodaj je vsa v senci dolina Krme, nad njo se dvigata Triglav in Rjavina. Z vrha se vidi po precejšnem delu Julijskih Alp in osrednjem delu Slovenije, vse tja do Snežnika daleč na jugu.

V zimskem času so vrhovi nad Pokljuko predvsem zaradi sorazmerno lahke dostopnosti zelo obiskani. Brda so vrh, ki je od glavnih poti nekoliko stran, tako ga ne obišče kaj dosti obiskovalcev. Čisto po krivici. Brda so eden najlepših razglednikov daleč naokoli.

Blejska koča na Lipanci

Pogled proti Triglavu