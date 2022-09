Brat in sestra, ki sem ju vedno finančno podpirala, sta me napadla in pretepla

Pred nekaj meseci je prišlo do hudega spora med mano, sestro in bratom, fizično sta me napadla, zbrcala in pretepla. Od takrat ne govorimo, dobesedno skrivam se pred njima. Počutim se nemočno in veliko razmišljam o samomoru, saj imam občutek, da sem vsem v napoto in v breme. Ugotovila sem, da povsod, kamor pridem, veljam samo toliko, kolikor me sorodniki ali sodelavci potrebujejo, potem pa me odrinejo, šikanirajo in obrekujejo ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.