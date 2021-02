Braga prva, dolina Soče deveta

V Cavtatu so se razveselili tretjega mesta. Foto: facebook.com

Rim je pristal na drugem mestu. Foto: turismoroma.it

Uživali boste v prostranem svetu visokogorja in imenitnih razgledih.

Dolina Soče je prejela več kot 30.000 glasov.

Na spletni strani organizacije je bilo v času glasovanja med 20. januarjem in 10. februarjem oddanih več kot 600.000 glasov iz 192 držav.Zmagovalna evropska destinacija z največ prejetimi glasovi je postala portugalska Braga, sledijo Rim (Italija), Cavtat (Hrvaška), Firence (Italija), Sibiu (Romunija), Pariz (Francija), otok Kefalonija (Grčija), Kotor (Črna gora) in na devetem mestu slovenska destinacija – dolina Soče, ki je prejela več kot 30.000 glasov.»Če ste ljubitelji aktivnosti na prostem, je Dolina Soče (v Sloveniji znana tudi kot Posočje) zagotovo tisti kotiček Slovenije in Alp, ki ga morate obiskati,« vabijo iz Doline Soče. »Podate se lahko na izjemna vodna doživetja, na kajak in rafting na reko Sočo, ter odkrijete neokrnjene lepote kanjonov in očarljivost tolmunov, ki navdihujejo ribiče in kopalce.Tisti, ki greste raje peš, boste uživali v prostranem svetu visokogorja in imenitnih razgledih, ki jih ponujajo Julijske Alpe vse tja do Jadranskega morja. V sebi lahko prebudite raziskovalca, odkrijete bisere narave in zapuščino soške fronte ter se podate na označene nižinske pohodniške poti. Nad izjemno naravo in možnostmi za kolesarjenje se navdušuje vse več kolesarjev, ki lahko izbirajo med različnimi težavnostmi potmi. Tudi pristašem adrenalinskega utripa zagotovo ne bo dolgčas. Vsako leto se lahko udeležite različnih aktivnih dogodkov, med katerimi najbolj izstopajo Soča Outdoor Festival, Bovec Maraton in Festival pohodništva.Soča je reka v zahodni Sloveniji in severni Italiji. Izvira iz kraškega izvira v spodnjem delu pobočja Velike Dnine, teče po ledeniško preoblikovani dolini Trente in nato skozi Bovško kotlino. Pri Žagi zavije proti jugovzhodu in teče proti Kobaridu pod Napoleonovim mostom. Po dolini se vije do Mosta na Soči, nato po ozki soteski do Solkana. Pri Gorici vstopi v Furlansko nižino in se v široki delti izlije v Tržaški zaliv Jadranskega morja. Za porečje Soče se uporablja pokrajinsko ime Posočje. Večji levi pritoki so Tolminka, Idrijca in Vipava. Večji desni pritoki so Koritnica, Učja, Boka in Ter (Torre).Začetek Soče je kraški izvir v spodnjem delu pobočja Velike dnine nekaj deset metrov nad dnom doline Zadnje Trente, v nadmorski višini 990 m. Pomladi in poleti je najzgornejši del Soče lep alpski potok, ki prek manjših slapičev teče mimo Koče pri izviru Soče proti dnu doline, kjer se mu kot prvi pridruži pritok iz Zadnje Trente. Ta voda teče večino časa skozi grušč in prod v dnu doline, ob močnem deževju kot divji hudournik po široki beli strugi. Do prve manjše razširitve z zaselkom Na Logu, kjer se ji iz doline Zadnjice pridruži levi pritok Krajcarica (tudi Zadnjica), teče po strmi strugi in v nekaj kilometrih premaga višinsko razliko skoraj 250 m.Za ta del reke do Loga je poznano tudi staro ime Šnita. Od tu naprej teče modro zelena reka po dnu ledeniško preoblikovane doline Trenta proti jugozahodu med vršaji hudourniških pritokov in podori ter se tik pred izlivom levega pritoka Vrsnik zaje v slikovita korita, ponovno tudi nekaj kilometrov dolvodno pred izlivom levega pritoka Lepenjice. Še nekoliko niže vstopi v Bovško kotlino. Ta zgornji del doline ima izrazito alpske poteze, z značilno poselitvijo samotnih kmetij, ki stojijo na prodnih terasah ali vršajih soških pritokov.