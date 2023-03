Božjastni DS-ov prototip: do 100 km/h v manj kot dveh sekundah

Prototip DS e-tense performance je na podelitvi nagrad GQ car awards za leto 2023 prejel naziv koncept leta. Nagrade, ki jih letos podeljujejo izključno električnim ali priključno-hibridnim vozilom, so bile podeljene vozilom, ki so navdihujoča, zanimiva, imajo avtomobilsko integriteto in ob katerih »članom žirije poskoči srce«.

DS e-tense performance je razvil športni oddelek pri znamki DS Automobiles, in sicer v povezavi s programom formule E, s katerim je znamka osvojila že več nazivov prvaka. Prototip je opremljen z enakimi električnimi motorji, kot jih vgrajujejo v električne dirkalnike. Po zaslugi 815 kW moči (815 KM) in izjemno visokega navora DS e-tense performance do stotice pospeši v le dveh sekundah. Z ultra hitrim polnjenjem z močjo 350 kW ga je mogoče popolnoma napolniti v le petih minutah.

Prototip namiguje tudi na prihodnost elektrificiranih vozil, saj bo pomagal dognati, ali bo pri prihodnjih modelih namesto običajnih zavornih kolutov in zavornih ploščic zadostovalo zgolj regenerativno zaviranje. Čeprav je za večino električnih vozil regenerativno zaviranje že na voljo, se ta tehnologija trenutno bolj uporablja kot dopolnitev klasičnih zavor.