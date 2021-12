Božične želje novinarke prekarke (Piše Danaja Lorenčič)

Do nedavnega sem komaj čakala, da se letošnje leto konča in novo začne. Kot otrok, ki verjame v božične čudeže, sem upala, da bo ob polnoči izbrisano vse, kar je bilo slabega in se bom zbudila v leto, ki ne bo prežeto s strahom, zdravstvenimi težavami, nezadovoljstvom in negotovostjo.

