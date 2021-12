Božič v Beli hiši: med okraski tudi Melania In Donald

Božična okrasitev Bele hiše po zamisli prve dame Jill Biden je zlasti namenjena tistim, ki so v prvih vrstah boja proti novemu koronavirusu, to je medicinskim sestram, zdravnikom, reševalcem in drugim. Bela hiša je zaživela v bogato okrašeni božični podobi na temo 'darila iz srca'. Tako so v posameznih prostorih Bele hiše različne tematike okrasitve. Na primer vzhodno krilo, ki ga krasijo papirnati beli golobi in viseče zvezde, je posvečeno zdravstvenim delavcem in drugim, ki so v prvih vrstah boja proti pandemiji.

Več na deloindom.si.