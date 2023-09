Bovška kotlina kot na dlani (FOTO)

Bovška kotlina deluje nekoliko nenavadno. Širna krožna ravnina je kot ujeta med mogočnimi gorami. Soča in Koritnica pritečeta iz ledeniški dolin, se združita in razlijeta po širni ravnini. Soča v nadaljevanju obvije mogočen greben Polovnika in z ravnine spet steče v divjo sotesko.

V tektonsko udornino se je včasih, v času ledenih dob, stekala cela vrsta ledenikov. Iz Koritnice, Trente, Lepene in Bavščice. Povrhu pa še tisti iz Kaninskega pogorja. Tik nad Bovcem so zapustili svoje morene. Nekaj deset metrov visoke vzpetine. Nič posebnega, a v času vojne izrednega pomena. V času prve svetovne vojne sta vrhova Rabelnik in Stržišče postala izjemno zanimiva. Italijanska vojska je prodrla do Bovca in od tam po vsej sili želela prodreti v dolino Koritnice in naprej na prelaz Predel, ki je pomenil odprta vrata na Koroško ter naprej v notranjost monarhije. Težava je bila le v tem, da je bilo treba zavzeti ti dve pomembni vzpeti. Pa ni šlo. Tri leta so divjali strahoviti boji in tisti avstro-ogrski vojaki, ki jim ni uspelo preživeti, so prostor za svoj zadnji počitek dobili na vojaškem pokopališču ob križišču za Trento.

Topniški položaj Čelo

Italijanski vojski je prav posebno nagajal topniški položaj Čelo na pobočju Svinjaka.

Svinjak sam po sebi ni nič posebnega. Poseben je le videz 1653 metrov visoke gore, ki se dviga naravnost nad Bovcem v obliki piramide. Z njegovih pobočij se Bovška kotlina vidi kot na dlani.

Tega se je zavedala tudi avstrijska vojska. Dvesto metrov visoko na grebenu Svinjaka je manjša uravnava. Prek te so na začetku vojne izkopali topniške položaje in puškarska mesta za nekaj deset vojakov. Pa tudi opazovalnico, ki je bila vitalnega pomena. Vsa tri leta soške fronte je bila italijanska vojska na ravnini kot na dlani.

Bovška kotlina

Najmanjši premik in že se je začelo neusmiljeno obstreljevanje z Javorščka, Rombona in Čela in podprlo izpostavljene čete, ki so branile položaje na Rabelniku in Stržišču.

Danes kraji nimajo več vojaškega pomena. Rabelnik in Stržišče sta vojaška muzeja v naravi. Na Čelo se povzpnemo s parkirišča na robu vasi Kal - Koritnica. Pol ure sprehoda in pridemo do vojaške utrdbe, s katere je prelep razgled po Bovški kotlini.