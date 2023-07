Bose S1 pro+: glasen in krasen

O Boseju smo na teh in sorodnih straneh v naši nedeljski izdaji že pisali. Ameriško avdio znamko je leta 1964 ustanovil inženir elektronike Amar Bose in slovi po zanimivih tehnoloških rešitvah, s katerimi iz majhnih naprav iztisne močan in bogat zvok. Bose poleg zvočniških sistemov, brezžičnih slušalk, soundbarov in avtomobilskih avdio sistemov izdeluje še profesionalna ozvočenja za hotele, restavracije in bare, trgovske centre, v ponudbi pa ima tudi nekaj profesionalne opreme za glasbenike, kamor spada prenosni zvočnik S1 pro+, ki smo ga dobili na test.

Lahko ga postavimo tudi leže kot monitor.

Praktični prenosnik

Gre za razmeroma kompakten prenosni zvočnik, ki je prvenstveno namenjen nastopajočim glasbenikom. Zadeva tehta šest kilogramov in pol, tako da res ni pretežak, na zgornjem delu je močan ročaj za prenašanje. Visok je 332 mm, širok 238 mm in globok 279 mm. Lahko ga postavimo pokonci ali leže kot koncertni monitor (pri čemer lahko tudi zasukamo logotip), lahko ga namontiramo na (Bosejevo) stojalo ali pa nagnemo nazaj.

Kitaro ali mikrofon povežemo z brezžičnim oddajnikom.

Med nastopi ga priključimo na elektriko, medtem ko vgrajena baterija poskrbi za do enajst ur delovanja, če te možnosti nimamo. Izdelava je kakovostna, plastika robustna, čeprav ga vseeno morda ni najbolje postavljati na asfalt ali grob beton za ulične nastope. Naprava ni ravno poceni (799 evrov), tako da ni odveč s seboj imeti kakšno podlogo iz blaga ali kartona. Mi smo ga na dvorišču postavili na črn filc, ki se je elegantno ujemal z zvočnikom.

Odlična povezljivost

Bose S1 pro+ ima vdelan trikanalni mikser, saj lahko na zvočnik kabelsko priključimo mikrofon in kitaro, tretji kanal pa je namenjen brezžičnemu povezovanju z glasbenimi viri prek bluetootha (na razpolago imamo tudi 3,5-milimetrski avdio vhod). Poskrbeli so tudi za profesionalne glasbenike, saj si lahko za slabih dvesto evrčkov za komad omislimo še brezžična oddajnika za mikrofon ali kitaro. Prvi ima standardni mikrofonski priklop​ XLR, drugi pa običajno 6,3-milimetrsko »banano«. Oddajnik enostavno priklopimo v kitaro ali kako drugo glasbilo, stisnemo gumbek za povezovanje in to je to. Baterija v oddajniku naj bi zdržala štiri ure, ko se izprazni, pa oddajnik vtaknemo v odprtino v zvočniku, kjer se polni. Res domiselna in praktična rešitev. Zvočnik ima tudi izhod​ XLR, prek katerega ga lahko povežemo z drugim zvočnikom.

Trije kanali, vsak s svojim potenciometrom za glasnost, base in visoke tone

Oddajnik priklopimo v kitaro ali kako drugo glasbilo in stisnemo gumbek za povezovanje.

Gromska strela

Kaj pa zvok? Moram reči, da se je na novinarski predstavitvi v ljubljanskem centru Lorex odlično izkazal tako za ozvočenje vokala kot akustične kitare. Pa tudi sam sem z lahkoto brezžično povezal svojo električno kitaro in malo pobrenkal, pri čemer lahko le pohvalim zvok in glasnost. Kakovost mojega igranja na poceni kitari je bila na hudo nižjem nivoju ... Zvočnik je opremljen s tremi vrtljivimi gumbi, s katerimi nastavljamo glasnost, base in visoke tone na posameznem kanalu, do dodatnih funkcij, kot so prednastavljene nastavitve izenačevalnika zvoka, pa dostopamo prek mobilne aplikacije Bose music, ki jo v nekaj trenutkih povežemo z zvočnikom.

Oddajnik praktično pospravimo v odprtino, kjer se tudi napaja.

In ko je S1 pro+ povezan s pametnim telefonom, postane pravi žurerski zvočnik, ki zaradi kompaktnosti šokira poslušalca, saj je tudi na prostem dobesedno grmel, ne da bi pri tem doživel kakšno popačenje zvoka. Sam zvok je bil bogat z basi, čist in jasen, je pa odvisno, kako postavimo zvočnik in od kod ga poslušamo. A kdo na žurki se posveča kakovosti predvajanega zvoka? Glavno, da buta! In tale bose to počne odlično.