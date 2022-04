Boljši, a dražji: to je Renault captur v hibridni različici (FOTO)

Z najnovejšimi modeli so pri Renaultu pri izbiri materialov in oblikovanju storili korak naprej. Prihajajoči električni megane je že skoraj premijski model, veliko tega premorejo tudi nekateri modeli, ki so že na naših cestah. Eden od njih je captur, ki v najbolje opremljenih različicah ponuja veliko udobja. Materiali so prijetni na otip, boljša je izdelava.

V notranjosti je priročna prestavna ročica.

Že doslej je izstopal s postavitvijo prestavne ročice, kar nima le oblikovnega učinka, temveč tudi uporabniško prednost; ker je spodaj še nekaj odlagalnega prostora, hkrati pa je ročica bližje volanu.

Hibridni pogon

Največja posebnost tokratnega testnega avtomobila je bil hibridni pogon. Takšen captur vsako pot začne na elektriko, pri pospeševanju v tem pogonskem sklopu samodejni menjalnik prestavlja hitro in gladko. Kako se preteka energija, lahko ves čas spremljate na zaslonu.

27.480 evrov je stal testni captur.

Hibridni sistem vključuje 1,6-litrski bencinski motor, litij-ionsko baterijo z 1,3 kWh in dva elektromotorja. Skupna moč je 105 kW (144 KM), od tega bencinar prispeva 95 KM in elektromotorja 49 KM, kar je dovolj za vse vozniške naloge. Končno hitrost doseže pri 170 kilometrih na uro.

Voznik ima včasih občutek, da električna pomoč hitro usahne, toda sistem dobro samodejno polni baterijo s kinetično energijo med upočasnjevanjem in zaviranjem. Še zlasti blagodejni so vsi daljši spusti, ko se baterija hitro spet povsem napolni. Hibridni sistem je sicer najbolj dobrodošel pri počasnejši vožnji v mestih, ko je mogoče precej voziti le na elektriko. Poraba se giblje med petimi in šestimi litri goriva na sto prevoženih kilometrov.

Dovolj prostora

V 4,2 metra dolgem avtomobilu je povsem dovolj prostora za dva odrasla potnika spredaj in otroke zadaj. V prtljažniku je za 340 litrov prostora, kar ni noben presežek, toda dovolj za tri- ali štiričlansko družino.

V nobel različici R.S. line ponuja veliko udobja.

Osnovna cena znaša dobrih 25 tisočakov, v kar je vštet luksuzni paket opreme R.S. line, ki premore samodejno parkirno zavoro, volanski obroč in ročico menjalnika v usnju, dodatno zatemnjena stekla, športne sedeže, aluminijaste stopalke … Kljub temu je treba doplačati za nekatere priročne dodatke (za 2290 evrov): kamero, aktivni tempomat, nadzor mrtvega kota, ogrevanje volana. Z vsem skupaj gre tako za enega dražjih capturjev.