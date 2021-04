Bolezni in škodljivci na vrtu

Novodobni vrtnarji se izogibajo strupom. FOTO: Macniak/Getty Images

Okoljska ozaveščenost je danes tako visoka, da le še redki uporabljajo najhujše strupe.

Poleg zaščite rastline potrebujejo tudi hranila, ki so lahko naravna ali industrijsko pridelana. Za zdrav vrt bomo največ naredili, če že pri zasnovi upoštevamo nekaj osnovnih pravil. To sta predvsem mešana zasaditev rastlin, ki jih kombiniramo tako, da bodo druga drugo podpirale in ščitile, ter uporaba naravnih pripravkov, s katerimi rastline krepimo. A kljub vsem naporom se na vrt slej ko prej priplazijo škodljivci in bolezni.Najbolj enostavno je za zaščito poseči po pripravljenih fitofarmacevtskih izdelkih, s katerimi so vrtnarji še pred leti škropili brez pravega razmisleka, okoljska ozaveščenost pa danes večini narekuje uporabo naravnih sredstev. Res je, da tudi fitofarmacevtska industrija ponuja precej manj škodljiva kemična sredstva kot nekoč, izbiramo lahko med takimi, ki so narejena iz naravnih sestavin. Tako ni nujno, da pripravke mešamo in varimo sami doma, naravne in ekološke lahko tudi kupimo.Domače pripravke dobimo z namakanjem, pregrevanjem ali prekuhavanjem določenih preverjenih rastlin. Seveda to zahteva veliko časa, znanja in potrpljenja. Najbolj enostavno pripravimo izvleček, ki ga dobimo tako, da rastline določen čas namakamo v hladni vodi, za zeliščno brozgo jih najprej namakamo, potem pa še prevremo, za čaj jih polijemo z vrelo vodo in pustimo nekaj časa stati, prevrelko pa dobimo tako, da rastlino namočimo v vodi, posodo zapremo, damo na toplo in počakamo, da zmes zavre. Pred uporabo vse pripravke precedimo in spravimo v zaprte posode, običajno jih redčimo z vodo.Pripravljamo jih lahko iz svežih ali posušenih rastlin. Ti pripravki zagotovo delujejo preventivno, pri kurativi pa se lahko zatakne. Uspešni bomo le, če jih uporabljamo res pogosto, po potrebi celo vsak dan. Seveda pa lahko naravne pripravke tudi kupimo. Ta sredstva so učinkovita, seveda le, če upoštevamo navodila za uporabo. Kadar vse našteto odpove, se še vedno lahko zatečemo h kemiji. K sreči je uporaba teh sredstev nadzirana in omejena.Za nakup namreč potrebujemo izkaznico o opravljenem izobraževanju o pravilnem ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi. Izobraževanja potekajo v okviru kmetijsko-gozdarskih zavodov.