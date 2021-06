Bodite pozorni na to, kaj je prepovedano v spalnici

Preveč lončnic

Hrup in neprijetne vonjave

Krama

Predmeti pod posteljo

Na kakovost spanca vpliva veliko dejavnikov, eden od njih je oprema prostora, ki je namenjen počitku. Da bi ta res bil izdaten in krepčilen, preverite, česa ni pametno imeti v spalnici. Feng šuj izpostavlja tole ...Lončnica ali dve v spalnici sta dobrodošli, saj čistita zrak in s tem zagotavljata boljši spanec ter počutje. A nikar z njimi ne pretiravajte. Predvsem pa v spalnici ne imejte rastlin z olesenelim steblom, saj les v okolico sprošča dodatno energijo, ki lahko krati spanec.To, da spanec moti hrup iz okolice, je že povsem jasno. Dobra zvočna izolacija je zato za krepčilen nočni počitek nepogrešljiva. Prav tako kot tudi prijetne vonjave. Spalnico zato vsako jutro dobro prezračite in poskrbite, da v njej ne bo vonja po zatohlem, plesni ali vlagi.Neštetokrat ste že slišali in prebrali, da naj v spalnici vlada minimalizem, kar pomeni brez odvečne krame in predmetov, ki vanjo ne sodijo. S tem, ko boste vse, kar ni povezano s spancem (ali seksom), odstranili iz nje, boste na obeh teh plateh življenja opazili veliko izboljšanje.Feng šuj pravilo, ki zagotavlja dober spanec, se glasi: pod posteljo ne shranjujte ničesar. S tem, ko se pod ležiščem kopičijo predmeti, nastaja namreč negativna energija, ki slabo vpliva na spanje.