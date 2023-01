Leto 2022 je bilo kar pestro, kar se tiče pametne telefonije. Nekih silnih pretresov sicer ni bilo, a telefoni in predvsem njihove kamere so iz leta v leto boljše.

Upajmo, da bomo videli huaweia P60 in mate 60.

Tako smo doživeli prvo desetstopenjsko fizično nastavljivo zaslonko v huaweiu mate 50 pro, vključitev pisala v Samsungov premijski model galaxy S22 ultra, nekoliko spremenjeno paleto iphonov z novo glavno kamero pri modelih 14 pro in 14 pro max, ki ima odslej 48 milijonov slikovnih točk namesto dosedanjih 12, začetek sodelovanja med Leico in Xiaomijem, utrditev telefonov s prepogljivim zaslonom in še kaj bi se našlo.

Korejska ponudba

In niti letošnje leto ne bo dolgočasno. Kot prvi – verjetno že februarja – bo svoje androidne novosti predstavil južnokorejski Samsung, in sicer novo serijo premijskih telefonov galaxy S23.

Bo najmočnejši iphone dobil periskopski teleobjektiv?

Na internetu se govori, da naj bi bil najboljši model S23 ultra opremljen z monstruozno 200 MP kamero, prav vse (predvidoma tri) modele galaxy S23 pa naj bi poganjal Qualcommov novi procesor snapdragon 8 gen 2, in to tudi v tistih delih sveta, kjer so bili aparati serije S opremljeni s Samsungovim procesorjem exynos. Poleti naj bi Samsung, ki je globalno še vedno na prvem mestu med proizvajalci pametnih telefonov, pokazal novi telefon s prepogljivim zaslonom, ki bo najverjetneje nosil ime galaxy Z fold 5, po pričakovanjih pa tudi manjši model galaxy Z flip 5.

Iphone 15 ultra?

Tudi okoli Appla krožijo govorice, da naj bi jeseni uvedel novo poimenovanje svojega največjega telefona, ki naj bi nosil ime iphone 15 ultra, zamenjal pa naj bi dosedanjega prvaka z oznako pro max. Novi najmočnejši iphone naj bi imel še močnejše kamere od iphona 15 pro, govori se o periskopskem teleobjektivu s konkretno večjo optično povečavo, bolj dolgoživi bateriji in ohišju iz titana, kar bo še dvignilo ceno že tako zasoljenega telefona.

Bo Applov iphone 14 pro max dobil še večjega in močnejšega naslednika? FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Obstaja tudi možnost, da bo Apple svoje telefone že letos opremil s priključkom usb c, potem ko je Evropska unija lani zapovedala, da morajo imeti prav vsi pametni telefoni do leta 2024 standardiziran priključek usb c.

Kitajski fotofoni

Tudi od Huaweia, ki se še vedno bori z ameriško blokado, zaradi katere na njegovih novejših telefonih ni Googlovih storitev in aplikacij (kar pa se da res zlahka zaobiti), lahko v novem letu pričakujemo odlične telefone. Na spletu se govori, da bi utegnil konec marca predstaviti novo serijo P60, ki naj bi imela podobno strojno opremo kot aktualni mate 50 pro (procesor snapdragon 8 gen 1), a verjetno še bolj dodelane kamere. Jeseni bi lahko videli novo serijo mate 60, ki je fotografsko vedno korak pred konkurenco, notri pa naj bi tiktakal novi snapdragon 8 gen 2. Na internetu se govori tudi o novem prepogljivcu z imenom mate X3, ki naj bi imel zaslon na notranji strani, in ne več na zunanji kot aktualni model mate Xs 2, od katerega naj bi bil še tanjši.

Vsi prihajajoči samsungi galaxy S23 naj bi imeli procesor snapdragon 8 gen 2.

Xiaomi je na Kitajskem že napovedal novi telefon xiaomi 13 pro, ki naj bi na Zahod prišel enkrat spomladi. Opremljen je z vrhunskim snapdragonom 8 geb 2, velikim 6,73-palčnim oled zaslonom, konkretno baterijo, ki podpira ultra hitro 120-vatno polnjenje, trojica glavnih kamer pa ima po 50 milijonov slikovnih točk, večje senzorje in večji optični zum. Pričakuje se še močnejšo izvedenko xiaomi 13 ultra, a o njej še ni kaj dosti znanega.

Odlične telefone lahko pričakujemo tudi od kitajskih znamk OnePlus in Oppo ter ameriškega Googla, ki jih pri nas ni v prodaji.

Huawei bi utegnil že marca (vsaj v domovini) predstaviti novi P60, ki bo fotografsko na ravni mate 50 pro (na sliki) ali pa še boljši.