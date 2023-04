BMW Slovenija je ne tako davno izvedel tradicionalni dogodek BMW Arena na Pokljuki in v Bohinju, kjer je pokazal ultimativnega športnega terenca XM, super športnika M2 in futuristični motocikel M1000R, novinarji pa smo se imeli priložnost popeljati z novimi modeli X1, Z4, in M3 touring ter na poligonu preizkusiti razliko med novimi in izrabljenimi zimskimi pnevmatikami. Divja zver V Bohinju smo izvedeli podrobnosti o velikem priključnohibridnem športnem terencu XM, ki navdušuje s silno kombinacijo bencinskega V8 motorja in elektromotorja s skupno močjo 480 kW (653 KM) in navorom 800 Nm, ki o...