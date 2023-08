Bloke proti silovitim spremembam

Za Slovenijo se zdi, da je v središču prometnih poti. Kljub temu se najdejo kraji, nekoliko umaknjeni od prometnih tokov, kjer se je kulturna krajina ohranila v nekdanji podobi. Bloška planota je prav gotovo ena takih: skrita sredi Notranjske za mogočno gmoto Slivnice je idilična podoba slovenske krajine.

Planota je klasični primer kraškega polja. Potok Bloščica, ki izvira na meji med Notranjsko in Dolenjsko, najprej teče po vododržni dolomitni podlagi proti severozahodu, pod vasjo Šivče zavije proti jugu in pri vasi Bloke pride na prepustno apnenčasto podlago in se začne izgubljati v podzemlje. Dno kraškega polja je skorajda ravno in zato potok teče v slikovitih zavojih, meandrih.

Planota je klasični primer kraškega polja. FOTO: Janez Mihovec

Ob dolgotrajnejših deževjih se struga napolni z vodo in prestopi bregove. Potok tvori občasno plitvo jezerce, na njegovih brežinah so nastali močvirni travniki.

Napoleonov most

Potok v vasi prečka slikoviti Napoleonov most, kamniti oboki so bili zgrajeni šele okrog leta 1850. Južno od vasi potok dokončno ponikne in njegove vode se stekajo v Križno jamo in dokončno spet pridejo na površino na Cerkniškem polju.

Prebivalcem kraškega polja je treba priznati, da se trudijo pri ohranjanju kulturne krajine. Vsi travniki so zgledno pokošeni, vasi v okolici so kot iz škatlice. Na enem izmed pritokov potoka so pred petimi desetletji postavili pregrado, za katero je nastalo Bloško jezero. Na njegovi brežini je glamping turistično naselje. V zimskih dneh je to priljubljeno drsališče in izhodišče za tek na smučeh, poleti pa pravi magnet za kopanje.

Slikoviti Napoleonov most FOTO: Janez Mihovec

Med vasjo Bloke in jezerom ob potoku poteka pot čez močvirne travnike. Ogledamo si lahko slikovite meandre, močvirne travnike, polne šaša, trsja, pa tudi nekoliko bolj eksotičnih rastlin, kot je edina slovenska mesojeda rastlina okroglolistna rosika. Rastlina raste na s hranili revnih tleh in si za preživetje pomaga s tem, da se na robovih njenih cvetov izločijo lepljive kapljice, nanje se ujamejo male žuželke, rastlina pa jih prebavi. Najdemo tudi orhideje.

Slovenija dandanes doživlja silovite spremembe. Nove zgradbe vsepovsod rastejo kot gobe po dežju, stara kulturna krajina pa izginja. Za Bloke se zdi, da se temu še vedno uspešno upirajo. Vas Bloke je kot iz škatlice, hiše urejene. Po dvoriščih so štirne in pred njimi napajališča živine. Tu in tam je kakšna samotna vasica s cerkvico. Pa širni gozdovi in travniki kulturne krajine. Tudi močvirna krajina ob slikovitem potoku, ki cikcaka po dnu kraškega polja. Bloke vabijo, da si ogledamo pristno slovensko krajino.