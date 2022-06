Bivši mi je zameril, ker nočem, da gredo najini otroci na dopust z njegovo novo žensko

Pred nekaj tedni me je vprašal, ali lahko gresta otroka z njim in njegovo novo partnerko na dopust. Zapletlo se je pri destinaciji, saj je načrtoval počitnice v Egiptu. Ker je najina hči še majhna, sem mu predlagala, naj gredo z otroki raje kam bližje, saj se mi zdi to predaleč za njeno prvo pot ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.