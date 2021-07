Bivši dobro služi v tujini, ne plačuje pa preživnine za najini hčerki

Zdi se mi res nepravično, da moram nositi celotno finančno breme, medtem ko on ni nikakršen »revni diplomat«. Najini hčerki sta stari 20 in 15 let in potrebujeta ta denar, prva za študij, druga za srednješolske izdatke ... Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na onaplus.si