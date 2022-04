»Bivšemu sem prepustila svojo hišo, zdaj si jo bo prilastila njegova nova partnerica«

»Živela sva na zemlji, ki mi jo je zapustila moja prababica. Hišo sva uredila in dozidala. Ko sva šla narazen, sem mu jo z darilno pogodbo prepustila in se odselila. Zdaj ima on že šest let novo partnerico, ki ima zadnjih nekaj mesecev pri njem urejeno tudi začasno prebivališče ...«

Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na Onaplus.si.