'Mati je Ženska, o kateri imajo po vsem svetu neko svojo prežvečeno predstavo. Vendar si je vseprisotno nostalgično fantazijo o našem življenjskem poslanstvu zelo težko na novo izpogajati. Težava je, da imamo tudi same vsakovrstne divje predstave o tem, kaj naj bi Mati 'bila', in smo obsedene z željo, da ne bi v ničemer razočarale. Nismo še scela doumele, da je Mati, kakršno si je zamislil in jo spolitiziral okosteneli družbeni sistem, zgolj utvara. Toda svet ima raje utvaro kot mater samo,'' je zapisala britanska pisateljica Deborah Levy v prvem delu svoje avtobiografije Vsega tega nočem vedeti.