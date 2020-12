Bistvo je očem skrito, le pri prenovi mansarde ne

Dnevna soba je najpogosteje osrednji del naših domov, zato si nas večina želi, da bi bil to svetel, odprt in udoben prostor za srečanja. Potrebujete morda navdih, kako priti do tega? Oglejte si fotografije te mansarde, ki prikazujejo stanje pred prenovo in po njej, in ocenite sami, ali lahko še kaj naredi prostor tako svetel in prijazen kot dnevna svetloba. Ne gre le za naše občutke, gre tudi za povsem merljive učinke; svetloba, ki jo zagotavljajo strešna okna, je za človeški organizem boljša kot umetna svetloba in omogoča prihranek pri računu za elektriko.