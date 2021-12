Odstranjevanje madežev: tako preprosti nasveti, da boste ostali brez besed

Prazniki običajno ne minejo brez obiskov bližnjih, zabav ter obilice hrane in pijače. Predvsem slednje pa za seboj rado pusti tudi kakšen madež, najsi smo še tako previdni. Med najbolj trdovratne spadajo madeži rdečega vina, kurkume, tudi paradižnikovo omako je težko odstraniti, predvsem s tkanin, pa olje in še bi lahko naštevali. Pri vseh je za uspešno odstranjevanje bistveno, kako hitro reagiramo.

Najlažje je očistiti bele bombažne tkanine, saj lahko na njih uporabimo belilo in jih peremo na najvišjih temperaturah. FOTO: Paperkites/Getty Images

Bolj ko se bo zasušil, težje ga bo očistiti, še posebno to velja za tkanine, saj barva madeža hitro pronica v vlakna, kjer se strdi in tam ostane. Mnogi se poskušajo napornemu odstranjevanju izogniti tako, da mize preprosto ne pregrnejo s prtom ali pa uporabijo belega. Na njem se bo sicer vse hitreje in bolj izrazito poznalo, ker pa lahko belo bombažno tkanino peremo na najvišjih temperaturah in uporabljamo belilo, jih bo tudi lažje odstraniti. Pri barvnih prtih si pomagamo s posebnimi sredstvi za odstranjevanje madežev, ki delo običajno opravijo zelo dobro, lahko pa se madežev lotimo tudi s povsem naravnimi sredstvi.

Kurkumo, ki je tudi ena od sestavin karija, odstranimo s pomočjo limone. Na svež madež stisnemo sok polovice limone in pustimo učinkovati čez noč, nato tkanino operemo kot običajno. Lahko uporabimo tudi zobno pasto, ki jo nežno nanesemo na madež, počakamo nekaj ur in operemo. Kurkume pa ni težko odstraniti le s tkanine, če se nam prah posuje po rokah in dlaneh, bodo te ostale rumene kar precej časa, barvo pa lahko nevede prenesemo še na druge površine.

Roke najlažje očistimo z baby oljem. Vanj pomočimo vato ter temeljito zdrgnemo roke in nohte. Postopek ponavljamo, dokler na vati ni več rumene barve. Za čiščenje delovnih površin, tal, miz in drugih trdnih površin uporabimo gosto mešanico vode in sode bikarbone. Ker pa je takšna pasta abrazivna, jo najprej nanesemo na manjši delček površine, ki je skrit pred pogledi, ter zdrgnemo. Če so praske vidne, to metodo raje opustimo. Sicer na madež nanesemo pasto in nežno zdrgnemo s suho krpo, nato površino speremo in po potrebi ponovimo.

Pri odstranjevanju madežev rdečega vina so pomembne tri stvari: reagiramo hitro, ne drgnemo ga in ne segrevamo. Tkanino najprej položimo na trdno in ravno površino ter madež posujemo z nečim suhim, kar bo vsrkalo tekočino. To je lahko soda bikarbona, sol, otroški puder ali kaj podobnega. Počakamo nekaj minut in tkanino operemo. Še prej lahko nanjo nanesemo sredstvo za odstranjevanje madežev. Če se je vino na tkanini že posušilo, na madež vlijemo mleko, alkoholni kis ali mineralno vodo.

Tkanino, popackano z bučnim oljem, enostavno položimo na sončno mesto in počakamo, da madež izgine.

Počakamo nekaj minut, nato pa vse skupaj popivnamo s čisto gobico in operemo. Če se je zasušil madež paradižnikove omake, jo najprej pridržimo pod curkom hladne vode, nato na madež nanesemo nekaj kapljic detergenta za pranje perila in počakamo 15 minut. Vse skupaj nato nežno natremo s kocko ledu in tekočino popivnamo s čisto krpo. Če je madež še vedno viden, ga poškropimo z alkoholnim kisom, počakamo nekaj minut ter tekočino popivnamo. Postopek s kisom ponavljamo, dokler madež ni več viden, nato tkanino operemo kot običajno.

Čeprav se na prvi pogled morda ne zdi, pa je najlažje očistiti madeže bučnega olja. Vse, kar je treba storiti, je, da tkanino za nekaj časa postavimo na sonce, in izginil bo. Da bi odstranili druge vrste mastnih madežev, mast najprej popivnamo s papirnato brisačko, nato na madež kanemo nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode in zdrgnemo z zobno ščetko.

Pri kurkumi je treba paziti, da jo očistimo tudi z rok, sicer bomo v rumeno pobarvali vse, česar se bomo dotaknili.

Če madež vztraja, nanj posujemo malce sode bikarbone in detergent za posodo ter zdrgnemo, počakamo, da se soda nekoliko posuši in strdi, in tkanino operemo kot običajno.