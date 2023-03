S silo so se odprla in s treskom za njo zaprla vrata na teraso. Čez ramo je nosila kup temno modrega perila. Večinoma njena in očetova delavska oblačila. Z jezo jih je vrgla na klop, obula čevlje in v solzah, bolj jeze, kot žalosti rekla, da gre. Na Pisano čelo. Na skalo, ki se vzpenja visoko nad vasjo in je pohod nanjo velikokrat nekakšna protistresna terapija.

