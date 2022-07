Bike park Poseka: kratko in sladko

Gorsko kolesarjenje doživlja novi razcvet. Staro in mlado kolesari, starejši na električnih gorskih kolesih, mularija na gravitacijskih enduro biciklih. In skladno s tem po Sloveniji rastejo novi bike parki oziroma trail centri, kakor se temu reče po novem.

Skratka, gre za urejene gorskokolesarske poti (navzdol) v naravi z najrazličnejšimi atraktivnimi elementi, kot so bande, dropi, skoki, lestve in še kaj, lahko pa gre za vožnjo po res zahtevnem terenu, kjer so navadni smrtniki še peš ne bi upali spustiti, kaj šele na kolesu.

Prvi v Sloveniji

Manjši kolesarski parki, ki niso postavljeni na smučiščih, po navadi nimajo sedežnic ali gondol, s katerimi bi kolesar pripeljal svoje razmeroma težko kolo, namenjeno predvsem spustu, ampak težavo prevoza večinoma rešujejo s shuttli oziroma kombiji s prikolicami.

Narejenih je tudi nekaj lepih skokov.

A obstaja rešitev tudi za manjša smučišča, ki nimajo sedežnic, ampak običajne vlečnice: easy loop system. Gre za pogruntavščino istoimenskega avstrijskega proizvajalca, s katero se na vlečnici zamenja sidro s posebnim držalom, ki ga le nataknemo na oporo krmila (po domače fajfo), nakar nas vlečnica potegne na vrh hriba, kjer prav tako brez težav snamemo držalo. Stvar je preverjeno varna, stabilna in dovolj zmogljiva za uporabo v bike parku.

In takšno rešitev so kot prvi pri nas naredili v bike parku Poseka na Ravnah na Koroškem, ki ga upravlja Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) Ravne na Koroškem, pri projektu pa sodeluje Kolesarski klub Ravne.

Skok naprej

Kakor pravi Lojze Krautberger, eden izmed članov KK Ravne, ki že od leta 2005 deluje na področju vzgoje mladih kolesarjev in podpira tekmovalce, organizira pa tudi tekme in različne dogodke, je ideja o bike parku nastala že leta 2016.

Naslednje leto so pregledali teren in začeli delati v gozdu, leto pozneje so se z bagrom lotili del na progi Poseka 2. Park se je slovesno odprl med tednom športa na Ravnah maja 2018. A velik korak naprej se je zgodil letos, ko so vlečnico opremili s sistemom easy loop. Zanj so izvedeli na družabnih omrežjih, navezali stik z Avstrijci, zadevo preizkusili in nabavili prvi komplet držal za kolesa.

Dogodki in delavnice

Pri ZKŠTM Ravne in KK Ravne bi radi privabili čim več kolesarjev, zato se trudijo, da bi vsak mesec izvedli vsaj dva dogodka ali delavnice. Nedavno so pripravili delovno akcijo Dig Day, naslednji konec tedna bodo izvedli že četrti poletni kamp Vida Peršaka, koroškega velemojstra v enduru, ki uspešno tekmuje doma in v tujini.

Sistem easy loop je res enostaven za uporabo.

Kakor je povedal mladi kolesar, se resnično veseli takšnih taborov, na katerih lahko mulce in mule navduši za gorsko kolesarjenje, še posebno v disciplini enduro, oziroma jih postavi na kolo in jih nauči osnovnih veščin vožnje po klancu navzdol.

Zanimivi progi

V bike parku Poseka sta tako dve progi, katerih imeni sta poklon koroškemu narečju: Šnel Pepi flow in Enduro Bavči. Prva je sodobna utrjena flow proga, na prvi pogled enostavnejša in namenjena širšemu krogu kolesarjev, ki imajo radi nagnjene zavoje (bande) in skoke. Druga je enduro proga, z razgibanim terenom, ostrimi zavoji in nekaj hujšimi strminami, za katero je treba že imeti malce znanja in izkušenj. Je pa zato občutek, ko ti uspe lepo speljati kak zavoj, toliko boljši.

4 minutke potrebuje vlečnica do vrha.

Obe progi imata 160 metrov višinske razlike, dolgi pa sta 1,6 oziroma 1 km. No, na Bavčiju se odcepi odsek Bice, ki se nato vrne na Bavčija. Pripravljajo še nove proge, prav te dni pa so začeli postavljati spretnostni park, na katerem bodo lahko tako manj kot bolj izkušeni kolesarji preizkusili svojo tehniko in znanje.

Progi se imenujeta Šnel Pepi flow in Enduro Bavči.

Progi nista dolgi, sta pa razgibani in zanimivi, da ti ni dolgčas. In ko se ti po nekaj vožnjah že zdi, da si kar car, mimo pod skoraj pravim kotom na bandi švigne Vid Peršak, se zaveš resničnosti in svojih let. A dobro, Vid je vrhunski kolesar na mednarodni ravni, jaz pa sem rekreativec z dad bodom (oblika telesa, značilna za moške srednjih let).