Bike park Kranjska Gora še do oktobra

Gorskokolesarske sezone tako rekoč ni nikoli konec, saj se da kolesariti tudi pozimi, če le ni preveč snega ali blata, še posebej z električnim gorcem. A neki časovni okviri v bike parkih, ki po navadi stojijo na smučiščih, in trail centrih vendarle obstajajo. Bike park Kranjska Gora, najstarejši bike park v Sloveniji, bo uradno obratoval do 9. oktobra, tako da še vedno ni prepozno za kakšno furo, dve ali pa, še bolje, deset.

Novi upravitelj

Kranjskogorski bike park se je letos odprl precej pozno. Nekaj časa se niti ni vedelo, kakšna bo njegova usoda, saj se je lani poslovil njegov dotedanji upravitelj, nato pa je upravljanje prevzelo kar lokalno podjetje RTC Žičnice, ki je hkrati tudi upravljavec sedežnice Vitranc 1, s katero poteka transport potnikov in kolesarjev.

Na nekaterih predelih se da kar hitro peljati.

Kakor nam je povedala Irena Golc iz RTC Žičnice, je bil prvi dan obratovanja bike parka šele 13. julij. Čeprav so odprtje na facebooku napovedovali že za konec maja, se je vse skupaj zavleklo zaradi obsežnega remonta sedežnice in predvsem zaradi velikih zamud pri dobavi rezervnih delov zanjo. Čez poletje so tako obratovali vsak dan, od prejšnjega konca tedna pa delajo le še ob sobotah in nedeljah, in sicer od 9. do 17. ure. Predvidevajo, da bodo odprti do 9. oktobra, če pa bo prišlo do kakšne spremembe, bodo to pravočasno objavili.

Obnova in načrti

V letošnji sezoni so se z ekipo kolesarskega parka lotili temeljite obnove. Najprej je ekipa, v kateri so seveda kolesarji, ki si želijo, da se park ne le ohrani, ampak tudi nadgradi, pospravila in počistila stare objekte iz gozda, ki so niso bili več uporabni.

»Najeli smo zunanje izvajalce, da so se uredila odvodnjavanja in določena nujna zemeljska dela. Poleg tega ne smemo pozabiti na delo naše pridne ekipe, ki je opravila veliko ročnega dela, kar s stroji ni mogoče. Cilj našega podjetja je bil urediti lahko linijo, po kateri bodo lahko vozili tudi malce manj izkušeni uporabniki kolesarkega parka. S tem je ekipa začela in potem park nadgrajevala med sezono,« je pojasnila Golčeva.

Med sezono so postopoma odprli nekaj novih delov kolesarskega parka, za naslednjo poletno sezono pa imajo velike želje in načrte, da bi se uredile še nove linije.

Glavni cilj je do konca urediti trenutne gorskokolesarske poti.

»Katere točno, naj zaenkrat ostane skrivnost, vsekakor pa obnove še nismo končali, ampak se bo še nadaljevala,« je dejala naša sogovornica. Dolgoročno si želijo, da bi se tudi z vrha Vitranca, kamor bo peljala nova sedežnica, postavile kolesarske proge. A glavni cilj je do konca urediti trenutne gorskokolesarske poti.

Zabavna vožnja

V bike parku si človek seveda lahko izposodi spustaško ali enduro kolo različnih velikosti in zaščitno opremo, na voljo so nekateri rezervni deli, kot so zračnice, plašči in verige ter maziva, prav tako pa fantje, ki so v hiški, nedaleč od spodnje postaje sedežnice, v primeru kakšne neprijetne okvare priskočijo na pomoč oziroma popravijo kakšno malenkost. Na koncu si lahko vsakdo še opere kolo.

Nekaj starih odsekov je zaprtih, nekaj je novih.

Kot že rečeno, je park v procesu stalne obnove, tako da je kakšna stara proga zaprta, so pa dodali nekaj novih odsekov, denimo, t. i. air line, kjer so naredili nekaj lepih velikih skokov za tiste malce bolj izkušene. A brez skrbi, v kranjskogorskem kolesarskem parku se lahko vozi vsakdo, saj od vrha do sedežnice poteka prijetna nezahtevna »družinska« proga z bandami in kuclji, na katerih pa lahko tisti malo bolj izkušeni dosežejo kar lepo hitrost in naredijo vrsto lepih skokov. Vmes je ostalo še nekaj klasičnih kranjskogorskih gozdnih prog, na katerih je potrebnega malo več znanja in izkušenj. Zabavno je bilo.