Bi živeli v zložljivi hiši?

Primerna je za počitniški oddih, odklop od sveta, pisarno v naravi ...

Se uvrščate med tiste, ki ne zdržijo prav dolgo na istem naslovu in radi preizkušajo življenje na različnih koncih? Če vam ne diši življenje v avtodomu, si lahko omislite kaj podobno mobilnega, a vendarle trdnejšega in brez koles.Zložljiva hiša, ki jo mnogi uporabljajo tudi kot počitniški bungalov, vikend zatočišče ali pa pisarno v naravi, je izum latvijskega startup podjetja Brette Haus, ki ima od lani, ko je začelo nadvse zanimiv projekt, že številne privržence.Inovativni dizajn in najsodobnejša tehnologija sta navdušila tudi najstrožje kritike. Podjetje lahko hišo iz križno lameliranega lesa izdela v le osmih tednih, v samo treh do štirih urah pa jo sestavi in pripravi za bivanje. Ker ne potrebuje temelja, jo je mogoče preseliti kamor koli in kadar koli (no, če lastnik zemljišča to dopušča), mobilni dom pa pri tem ne pušča nobenih sledi in ne povzroča nikakršne škode. Pri Brette Hausu priznavajo, da zamisel o premični in zložljivi hiši ni zrasla na njihovem zelniku, a so idejo toliko izboljšali, da si lahko lastijo številne mehanizme, zaradi katerih je projekt tudi preprosto izvedljiv, pri tem pa lahko vsako domovanje povežejo s kanalizacijo, vodovodom in električnim omrežjem. Povrhu je njihova izvedba ekološka, saj uporabljajo reciklirane materiale.»Kakor pri igri z lego kockami imamo tudi tu različne dele, ki jih je treba logično združiti v celoto,« koncept nadvse enostavno pojasnjuje ustanovitelj podjetja. Prostora v takšnem domovanju seveda ni na pretek, Brette Haus trenutno ponuja tri različne modele, s površino od 22 do 50 kvadratnih metrov, za katere je treba odšteti od 18.700 pa do 30.000 evrov, načrtujejo pa tudi zložljivo hišo s 70 kvadratnimi metri. V prihodnjem letu pričakujejo več naročil in povečanje proizvodnje, si še manejo roke.