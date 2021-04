Bi pasli krave za 2.400 evrov na mesec? (VIDEO)

Bi zamenjali delovno mesto za prelepo širno naravo, sodelavce pa za – krave? Portal delo v Avstriji je objavil zanimiv zaposlitveni oglas. Razpisana so tri mesta za – pastirja krav.Kot so zapisali, delo poteka med 1. 6. in 1. 10., v tem času pa se živi v planinskem domu. Dvakrat na teden dostavijo hrano in vse potrebno za vzdrževanje pastirskega doma. Skrbeti je treba za krave in pastirski dom.Skrbeti je torej treba, da je z živino vse v redu, da ima dovolj vode, sicer pa dneve pastir preživlja v čudoviti naravi.In še plača: 2400 evrov neto. Ob tem lahko v planinskem domu živite še s tremi osebami, vsaj ena pa mora znati nemško.