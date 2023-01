Beograd pokal po šivih: »Skoraj ni bilo proste postelje«

Srbsko prestolnico je po neuradnih podatkih Turistične organizacije Beograd za silvestrovo obiskalo skoraj 150.000 turistov. V Beogradu je na voljo 128 hotelov s 30.000 posteljami, domači in tuji gosti pa se vse pogosteje odločajo tudi za zasebne namestitve.

Minister za turizem in mlade Husein Memić je poudaril, da so imeli v zadnjih treh dneh minulega leta več turistov kot v istem obdobju predkoronskega leta 2019. Beograd je bil po besedah ministra zapolnjen 95-odstotno.

»Skoraj ni bilo proste postelje. Prenočitve v hotelih so stale od 50 do 150 evrov,« je povedal Direktor združenja hotelirjev in gostincev Hores Georgi Genova. Zasedene so bile tudi namestitve v zasebnih stanovanjih, kjer so bile cene na silvestrovo najmanj dvakrat višje od običajnih, namestitev pa je bilo treba rezervirati za najmanj tri noči. Kljub temu skoraj ni bilo prazne postelje. Najemniki stanovanj so bili v 80 odstotkih tujci, med njimi jih je polovica prihajala iz regije.

Turisti ne iščejo več samo namestitve v središču mesta, ampak jim je pomembnejša dobra opremljenost stanovanja. Veliko dražja in bolj iskana kot v centru so tako stanovanja v Novem Beogradu, kjer so se cene pred novim letom za štiri osebe gibale od 90 do 200 evrov na noč. Cene takšnih stanovanj v Beogradu znašajo od 35 do 150 evrov, pred vojno v Ukrajini pa so bile še 20 odstotkov nižje.