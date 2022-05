Beli majski cvetovi: ena zdravilna, druga strupena

Kot vsak mesec ima tudi maj svoj cvet, pravzaprav kar dva. To sta šmarnica in glog, predvsem šmarnica je izjemno priljubljena kot darilo za ljubitelje cvetja, ki praznujejo v tem mesecu, zelo rade jo v svoje šopke vključijo majske neveste.

Solzice so priljubljene tudi v poročnih šopkih. FOTO: Msebasstian/Getty Images

Šmarnica, čeprav izjemno strupena rastlina, je s svojimi malimi belimi cvetovi romantična, nežna in ljubka, simbolno pa predstavlja srečo in veselje, tudi ponižnost in čistočo pa seveda ljubezen.

Ena najbolj znanih nevest, ki je v zadnjem času svoj šopek popestrila z njimi, je bila Kate Middleton, ki je po poroki s princem Williamom postala vojvodinja Cambriška, v Franciji pa so jih nekoč moški podarjali dekletom ob 1. maju. Šmarnice, ponekod jim rečejo tudi solzice, pa niso čudovite le v šopkih, v nežno belo odejo spremenijo okrasne gredice, še posebno tiste, ki jih sonce ne doseže. Rade imajo namreč senco in veliko vlage, tako v zraku kot v zemlji. Sadimo jih pozno jeseni, prav veliko sadik pa ne potrebujemo, saj se šmarnica med drugim razmnožuje s podzemnimi stebli in ne bo trajalo dolgo, da se bo v ugodnih razmerah močno namnožila. Ker so strupene, se jim raje ognimo, če v gospodinjstvu živijo ljubljenčki, ki se prosto sprehajajo po vrtu, in otroci.

Glog ima ljubke bele cvetove. FOTO: Guy-ozenne/Getty Images

Šmarnice rastejo v Evropi in Aziji, o njihovem izvoru pa kroži nekaj legend. Ena od njih pravi, da naj bi se vanje spremenile Evine solze, ki jih je točila po izgonu iz raja, druga pa, da so zrasle na kraju, kamor so po Jezusovem križanju padle Marijine solze. Obe legendi sta razlog, da je rastlina dobila ime solzice.

Glog je nekoliko manj poznan, a nič manj krasen cvetoči grm. V šopkih se ne pojavlja prav pogosto, tudi zato, ker so njegove veje gosto poraščene s trni. Cveti rožnato ali belo, posadimo pa ga lahko v del vrta, kjer je ves čas dovolj sonca. Glede kakovosti zemlje ni preveč izbirčen, le zelo vlažne ne mara, ga pa ne moti onesnažen zrak, zato si lahko ta grm, ki lahko zraste do 12 metrov visoko, omislimo tudi, če imamo vrtiček tik ob prometni cesti sredi mesta, odlično se obnese kot živa meja.

Glog se odlično obnese tudi kot živa meja.

Pri nas najpogosteje najdemo tri vrste gloga – enovratni, navadni in ostrogasti, najvišje zraste navadni, preostala dva običajno ne presežeta desetih metrov. Cvetovi vseh so beli ali nežno rožnati, spomladi, cvetijo od maja do julija, pa zrak odišavijo s prijetno aromo. Morda tudi zaradi nje simbolizira upanje in veliko srečo, v nekaterih kulturah zaradi njihove elegantne krošnje tudi lepoto in ljubezen, zaradi trnov pa zaščito. Če kje najdemo glog in za drago osebo odtrgamo vejico, ji bomo s tem sporočili, da ji želimo veliko dobrega. Do 19. stoletja so mnogi verjeli, da ima grm nadnaravno moč, najbrž zaradi mnogih zdravilnih učinkov, ljubitelji Harryja Potterja se verjetno spomnijo, da je imel antagonist v knjigah čarobno paličico prav iz glogovega lesa.

Šmarnice imajo rade senco in vlago.

Zdravilni so tako listi kot cvetovi in plodovi enovratnega in navadnega gloga. Cvetove nabiramo spomladi, plodove pa jeseni, ko mnogi iz njih izdelujejo marmelade in džeme. Glog povečuje moč srčne mišice, zato ga predvsem zdravniki v državah vzhodne Evrope predpisujejo bolnikom z začetno stopnjo popuščanja srca.