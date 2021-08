Bazilika odganja muhe, meti se izogibajo pajki

Komarji ga ne marajo. FOTO: Flik47/Getty Images

Eterično olje v rožmarinu blaži srbenje, ki se pojavi ob piku komarjev.

Sivka je nepogrešljiva spremljevalka poletja.

Letošnje poletje je prav posebno bogato z različnim mrčesom. Veliko je komarjev, muh, pajkov in drugih insektov, ki se radi gibljejo v družbi ljudi, zunaj ali v zavetju štirih sten.Zato je dobro vedeti, kako se jim kar najbolj učinkovito izogniti in kako preprečiti, da bi v velikem številu zahajali v domove. Ena od vrst obrambe pred njimi so dišeče rastline. Poiskali smo pet takšnih, s katerimi je poleti dobro okrasiti dom in se ubraniti pred različnimi nepovabljenimi gosti ter obenem uživati v njihovem vonju in okusu.Bazilika ni le okusno zelišče, ki se odlično poda v paradižnikove omake ter osvežujoče poletne solate, temveč je tudi učinkovit naravni repelent za dom, saj njenega vonja komarji in muhe preprosto ne prenesejo. Njena vzgoja je enostavna, za bujno rast potrebuje bogato zemljo, veliko sonca in redno zalivanje. Če jo boste posadili na zunanje, notranje okenske police ali boste imeli lonček z njo na pultu, bo dišeča začimba vedno pri roki, hkrati boste varni pred neljubimi obiskovalci.Rožmarin je še ena dišeča rastlina z mnogimi pozitivnimi učinki. Med morda manj znanimi je dejstvo, da ga ne marajo komarji. Zlasti se izogibajo cvetočemu rožmarinu, eterično olje v njegovih vejicah pa blaži srbenje, ki se pojavi ob njihovem piku.Sivka je nepogrešljiva spremljevalka poletja. Njen omamni vonj pomirja in odganja stres in tudi mrčes. Varuje pred komarji, muhami, pajki, molji in še pred številnimi drugimi nadlogami. Učinkovita je posajena na gredice ali v lončke, pomaga rezana v šopkih, posušena v vrečicah, njeno olje pa je povsem naraven repelent, ki ščiti pred klopi.Melisa, posajena blizu vhodnih vrat ali ob oknih, odganja različne insekte. Nezahtevna dišavnica obožuje sonce in vlažno zemljo z dobro drenažo. Bolje kot v stanovanju uspeva v zunanjih zasaditvah, naj bo na vrtu ali balkonu.In še zadnji močan zaveznik proti mrčesu: meta. Tej se izogibajo pajki, muhe in drugi insekti, njen aromatični vonj pa hkrati prijetno odišavi domove. Lončke z njo strateško namestite v kotičke, kjer se radi zadržujejo pajki, in pregnala jih bo iz vašega doma. Enako nanje deluje tudi eterično olje.