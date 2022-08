Bavarski enoprostorec, druga izdaja

Zdaj so časi, ko je preizkusni avtomobil največkrat športni terenec, pogosto na električni pogon. Tokrat je pred nami model, ki ni ne eno ne drugo, temveč enoprostorec na bencinski pogon. BMW serije active tourer je tip avtomobila, ki ga na cestah vidimo vse redkeje, saj so se kupci raje preselili v segment športnih terencev. Po svoje jih razumemo, saj so športni terenci privlačni na pogled, po drugi strani pa tudi ne, kajti enoprostorci so precej uporabni, še posebno za družine.

Praktičen prtljažnik

Prtljažnik na prvi pogled ni nič presunljivega, a je zelo praktičen.

Resda prtljažnik BMW 223i active tourerja s 415 litri ni nič posebnega, vendar ima prednost zaradi škatlaste oblike, zato gredo vanj tudi pokončni predmeti, še posebno je prostor zajeten (1455 litrov), ko zložite sedeže druge vrste. Takrat je active tourer primeren za prevažanje raznovrstnih hišnih predmetov, od postelje, hladilnika, pomivalnega stroja do otroškega vozička.

Sedeži druge vrste se podrejo z lahkoto, samo potegniti je treba zatič z vrvico, podobno preprosto lahko odstranite pokrivalo prtljažnega prostora. Za družinsko uporabnost so seveda priročni še mnogi odlagalni prostori za pijačo, ključe ali otroške drobnarije.

V 4,39 metra dolgem active tourerju se sedi enako pokončno kot v športnih terencih, zato je primeren tudi za starejše ali tiste, ki imajo težave s hrbtenico. V notranjosti so razvojniki ohranili dobro razmerje med zaslonom na dotik in fizičnimi stikali, čeprav je v primerjavi s prejšnjimi različicami opazen trend, da je fizičnih stikal vse manj.

BMW 223i active tourer Izpust CO 2 : 145 g/100 km Zastopnik: BMW Slovenija Maloprodajna cena: 39.600 evrov (testni primerek 56.742) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Blagi hibrid

Pod prednjim pokrovom je bencinski štirivaljnik z 204 konjskimi močmi (150 kW), zraven je še elektromotor 48-voltnega hibridnega sistema z dodatnimi 14 kW. Moč razporeja sedemstopenjski samodejni menjalnik, ki je predvsem pri speljevanju malo zamudniški, a ker je to družinski avtomobil, ni treba nikomur divjati. Testni primerek je imel pogon le na dve kolesi, obstaja pa tudi active tourer s pogonom na vsa štiri.

Poraba je bila 7,2 litra na sto prevoženih kilometrov, kar je zelo spodoben podatek, vozniku z umirjeno vožnjo zelo dolgo ni treba spet zaviti na bencinsko črpalko.

Resda to ni BMW, ki bi navdušil zaradi oblike ali izrednih voznih lastnosti, toda pri active tourerju sta zato v ospredju uporabnost in udobnost, občutki med vožnjo pa so še vedno povsem spodobni. Pospešek do sto kilometrov na uro je namreč sedem sekund, največja hitrost je 241 km/h.

Motor je dovolj živahen.

Začetna cena testnega primerka je sicer 39.600 evrov, kar ni malo, vendar v primerjavi s konkurenco povsem pošten znesek.