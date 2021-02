Baterija z velikim B, prava za odročne kraje

Navadili smo se že, da na potovanja s seboj nosimo zunanje baterije za pametne naprave, pri čemer so nekatere že dovolj močne, da napajajo tudi prenosnike. Kaj pa če gremo v res odročne kraje?



Mega baterija Omni Off-Grid Power Station reši takšne dileme, saj ima 2000 W neprekinjene nazivne moči. Da, dva kilovata! Nova različica baterije s kapaciteto 2000 Wh prenese kar 3000 polnilnih ciklov, napolni pa se v treh urah. Na voljo so po štiri usb a, usb c in 230-voltne vtičnice ter po ena 12-voltna avtomobilska in t. i. letalska vtičnica (od 5 do 30 voltov). Pri vsem tem Omni Off-Grid Power Station niti ni tako strahovito glomazna, saj meri 33 x 28 x 28 cm, tehta pa 20 kg.



Omisliti si je mogoče celo solarno ploščo z močjo 600 W. Baterija/postaja ima tudi možnost pošiljanja in sprejemanja sporočil prek brezžične tehnologije dolgega dosega LoRA, seveda pa mora v razdalji osmih kilometrov biti še ena naprava​ LoRA. Delovanje baterije nadzorujemo prek mobilne aplikacije, prek katere tudi komuniciramo.



Družba Omnicharge je v zadnji indiegogo kampanji zbrala že 320.000 evrov, kar je več kot sedemkrat več od zastavljenega cilja. Prve baterije, za katere je v predprodaji treba odšteti po 1070 evrov, naj bi začeli pošiljati junija prihodnje leto.

