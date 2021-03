Barve za boljše počutje

Rdeča krepi življenjsko energijo, če je ne marate, morda niste prizemljeni. FOTO: Aleksander Kaczmarek/Getty Images

Barvne kombinacije

Vpliv na telo

Zeleno uporabimo v spalnici ali kopalnici. FOTO: Digital Vision/Getty Images

Da barve vplivajo na naše razpoloženje, je znano, a se tega premalokrat zavedamo. Kadar je telo zdravo, je energijski pretok nemoten, ko pa se pojavijo določene motnje, lahko prihaja do slabega počutja, utrujenosti in posledično do bolezni. Na tem znanju temelji kromoterapija, barvna terapija. Kako si lahko z njo pomagamo, da bo pretok energije v našem telesu stalen in bolezni ne bo? »S pomočjo barvne terapije urejamo vsakovrstne vidike življenja, ne le zdravljenja fizičnega telesa. S pomočjo barv lahko dostopamo do plasti naše osebnosti in načinov delovanja, ki se jih ne zavedamo, in na nenasilen ter neškodljiv način vplivamo nanje,« razloži antropologinja in praktik barvne terapije, tudi trenerka nevrolingvističnega programiranja NLP. Barve na nas delujejo, tudi če v metodo barvne terapije ne verjamemo. Kot pravi sogovornica, terapija deluje in učinki so vidni v treh mesecih, lahko pa tudi že prej, če vzporedno uporabljamo še kakšno drugo terapijo oziroma metodo s področja osebnostne rasti. »Po tem času se nam bodo začele dogajati spremembe v počutju, razpoloženju, bolj bomo dojemljivi za drugačne pristope, kot smo bili pred terapijo, v naše življenje bodo prihajali novi ljudje, ideje, spoznanja, in sprejemljivi smo za vse barve,« pravi.Za barve ne moremo reči, da so negativne ali pozitivne, barvne kombinacije pa delimo na pozitivne oziroma zdravilne in negativne ali škodljive, pravi sogovornica. Barva, ki se lahko kombinira z vsemi preostalimi, je rumena, s pomočjo te stapljamo blokade, razloži strokovnjakinja. »Ena od pozitivnih barvnih kombinacij je kombinacija rdeče in zelene, primer negativne pa na primer zelena in vijolična, ki pri občutljivih osebah sproža psihične bolezni, če so ji dlje izpostavljeni. Ni barve, ki bi bila negativna ali pozitivna, na dolgi rok je pravi recept pretočnost na vseh energijskih centrih, prisotnost vseh barv.«Ker smo ljudje različni, nam tudi vse barve niso enako všeč, nekaterih lahko ne maramo. Kot pravi sogovornica, lahko naredimo enostaven test in se vprašamo, katere barve ne maramo, jo slabo sprejemamo ali ne prenesemo, in odgovorili si bomo, kje potencialno se lahko pojavi bolezen ali na katerih področjih življenja imamo težave. »Če na primer ne marate rdeče barve, to lahko pomeni, da niste prizemljeni, težko postavljate meje, imate težave s pridobivanjem finančnih sredstev, vam peša spolna moč, imate morebiti težave z libidom, težko postavljate in dosegate cilje, čutite pomanjkanje življenjske energije, na telesu imate lahko težave z okostjem in hrbtenico, izločanjem trdih odpadkov, prebavo, hemoroidi ali s prostato,« razloži Urbanijeva. S pravo kombinacijo barv bomo vsekakor prišli do boljšega počutja in zdravja.Za rdečo je značilno, da skrbi za revitalizacijo organizma, ugodno vpliva na okostje in hrbtenico ter krepi življenjsko energijo. Z njo si pomagamo, da se spravimo v pogon, se aktiviramo. Z oranžno si pomagamo pri izločanju strupov iz telesa in krepimo imunski sistem. Pomaga tudi pri obvladovanju stresa. Kot pove sogovornica, je zanimiva rumena, saj ureja prebavo in ugodno vpliva na dihalne organe, zdravi psihonevroze ter vpliva na pozitivno samopodobo. Tudi zelena predstavlja čustveno raven in vzpostavlja energijsko ravnovesje in harmonijo. »Je barva pomladi, svežine, mladosti. Pomaga pri zniževanju krvnega tlaka, umirja živčni sistem in migrene, vzpostavlja osebno ravnotežje, odpravlja izčrpanost in nespečnost,« pove Urbanijeva, ki priporoča, da uporabimo zeleno v kopalnici ali spalnici. Prijetna je tudi modra, njena vibracija ugodno vpliva na ščitnico in hormonski sistem, hladi vnetna stanja v telesu, pospešuje izločanje adrenalina in inzulina, upočasnjuje ritem srca in umirja dihanje ter pomirja centralno živčevje, pojasni sogovornica. Zanimivi sta tudi indigo modra in vijolična, obe spodbujata procese samozdravljenja. Vijolična je tudi barva domišljije, z njo si odpravljamo neizpolnjene želje.