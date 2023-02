Barva posteljnine je pomembnejša, kot si mislite: ta barva močno poslabša spanje

Številni strokovnjaki opozarjajo na pomen izbire barv sten v spalnici, malo pa je znano, da na kakovost spanca vpliva tudi barva posteljnine.

Če sodite v kategorijo ljudi, ki najpogosteje izbirajo posteljnino bele barve ali nevtralnih tonov, delate veliko napako. Strokovnjakinja za spanje Dorothy Chambers trdi, da rezultati raziskav kažejo, da nevtralne barve, še posebej bela posteljnina, zelo slabo vplivajo na spanec.

Najboljši so odtenki rumene, oranžne, rdeče in črne barve. Izogibajte se tudi svetlo modri posteljnini, poudarja. Po njenih besedah ​​lahko bela in svetlo modra vplivata na raven hormona melatonina, ki se izloča ponoči, pa tudi na ciklus spanja in prebujanja.

Z njo se strinja tudi nevropsiholog Alexander Burgemeester, ki s strokovnega vidika pojasnjuje, kako neustrezna barva posteljnine vpliva na nas in kakovost našega spanca. »Čeprav sta tkanina in kakovost posteljnine pomembni za dober spanec, je pomembna tudi barva. Za boljši spanec je bolje uporabiti temnejše barve,« svetuje. Idealna izbira po njegovih besedah siva in temno zelena, pišejo na portalu homesandgardens.com.