Barva pomembnejša od velikosti (FOTO)

Ko se je pred leti pojavila Marie Kondo z nasveti za urejen dom, so bili mnogi obupani. Njena filozofija se je namreč gasila, da je treba vse, kar nam ne prinaša veselja in sreče, zavreči, le tako naj bi dosegli urejenost stanovanja in v svoje življenje prinesli mir. Dejstvo je, da navlaka ni privlačna, onemogoča prost pretok energije ter krade prostor, kar je še posebno težava na manjših bivalnih površinah. A ni edina rešitev, da se je znebimo.

Kot pravi Cliff Tan, arhitekt in strokovnjak za starodavno kitajsko modrost urejanja prostorov feng šuj, spominki in predmeti, ki nam nekaj pomenijo in v nas prebujajo pozitivne občutke ter spomine, niso navlaka, zato ne sodijo v smeti, četudi gre za polomljeno igračo izpred desetletij. »Naša lastnina ni navlaka, to niso smeti. Mnogi se spominkov in drugih reči, na katere jih vežejo prijetni spomini, težko znebijo, to jim povzroča celo stres in stisko, zato pustite vrečo za smeti v predalu in tovrstnim stvarem raje poiščite svoje mesto,« je povedal Tan, ki svetuje, da reči, ki so nam ljube, a zgolj zaradi sentimentalne vrednosti, sicer pa jih ne uporabljamo, pospravimo v omare in predale, namesto da ležijo na policah. »Tako jih bomo obdržali, a bo prostor takoj videti večji in bolj svetel ter urejen,« pravi Tan, ki sicer ni pristaš polic – te so zadnje čase postale izjemno priljubljene tudi v kuhinjah za shranjevanje posode, krožnikov in drugih pripomočkov.

Naj bodo manjši in prefinjeni. FOTO: Artjafara, Getty Images

»Veliko predmetov na kupu, četudi so lično zloženi in barvno usklajeni, bo delovalo neurejeno, enako kot navlaka, kar lahko optično zmanjša prostor. Raje se odločite in jih skrijte v omaro v enaki barvi, kot je stena. Čeprav boste z vgradnjo ali postavitvijo omare izgubili nekaj prostora, bo ta, ko bo vse varno spravljeno za vratci, videti večji,« dodaja.

Predmete, ki si jih kljub temu želimo razstaviti, pa razporedimo po skupinah, še pravi, pri čemer bodimo pozorni, da bo med posameznimi skupinami nekaj praznega prostora, priporočljivo jih je razstavljati tudi po barvi, tematiki ali podobno, saj bodo tako videti bolj urejeno.

Najslabša je svetloba, ki prihaja s stropa, saj meče sence v vse smeri in talne površine so tako videti manjše.

Prazne okenske police

Manjše prostore lahko optično povečamo tudi z izbiro pohištva, in sicer naj bodo kosi večji, a obenem še vedno ne preveliki. Z nekoliko večjo zofo prostora ne bomo optično pomanjšali, ga bomo pa s temnejšo barvo, opozarja Tan, ki bi za manjšo dnevno sobo osebno raje izbral bež trosed kot temno siv dvosed. Le pri jedilnici velja drugačno pravilo: tam naj bodo jedilni stoli raje nekoliko manjši in prefinjeni, prav tako je pomembno, da se vsi ujemajo.

Veliko predmetov na kupu, četudi so lično zloženi in barvno usklajeni, bo delovalo neurejeno. FOTO: Nektarstock, Getty Images

Da bi prostor povečali, je pomembna tudi svetloba; najslabša je tista, ki prihaja s stropa, saj meče sence v vse smeri in talne površine so tako videti manjše, enako kot če bi bile polne navlake. Raje izberemo svetila, ki jih postavimo na mizo ali omarico, tudi svetilke, ki stojijo na tleh, so dobrodošle.

Pazimo, da okenske police ostanejo prazne, tako bodo okna videti večja in bodo v prostor spuščala več svetlobe, zaradi česar bo ta videti večji, če imamo dovolj prostora, pa lahko ob okno postavimo ozke mizice, ki naj ne segajo višje od okenske police, ter morebitne sobne rastline razporedimo nanje. Še bolje bo, če si omislimo večjo zeleno lončnico in jo postavimo ob okno na tla.