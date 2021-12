Prihodnje leto bo v znamenju vijoličasto modre barve. To so namreč v družbi Pantone razglasili za barvo leta 2022.

Odtenek vijoličasto modre barve (Pantone 17-3938 Very Peri), ki ima lastnosti modre, a z rdečim podtonom, bo prihodnje leto narekoval barvne smernice v oblikovanju in modi. To je odtenek, ki kot pravijo v družbi Pantone, spodbuja osebno iznajdljivost in ustvarjalnost. Je najsrečnejši in najtoplejši od vseh modrih odtenkov.

