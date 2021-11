Barva jasnega neba

Vsako leto različna podjetja s področja zidnih barv napovejo trende za prihodnje leto in razglasijo barvo leta. Pri podjetju Dulux so tako za barvo leta 2022 razglasili svetlo modro, ki so jo opredelili kot barvo jasnega neba (Bright Skies). To je barva, kot pravijo njihovi napovedovalci trendov, ki odlično ujame trenutno razpoloženje, ko naj bi vse kazalo na nove boljše začetke.

Več na deloindom.si.