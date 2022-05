Balkonske zasaditve za sončne in senčne lege

Na izpostavljena sončna mesta posadimo rastline, ki imajo poreklo v vročih in sušnih krajih. Najboljše v ta namen so mesnate rastline z bodicami ali brez njih in rastline s sivimi manjšimi listi, ki so mnogokrat pokriti z dlačicami, da jih ščitijo pred pripeko. Na sivih listih ne bo prišlo do sončnih ožigov in bledenja barv. Rastline v mešanih zasaditvah so bolj odporne, saj se med seboj podpirajo pri ustvarjanju ustreznejših življenjskih pogojev.

