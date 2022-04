Balkon kot podaljšek stanovanja: zunanji prostor naj bo videti kot del notranjega

Čeprav je april tradicionalno še precej muhast mesec, ko lahko pričakujemo vse od poletnih temperatur do snežnih ploh, pa marsikoga že zasrbijo prsti, da bi svoj zunanji kotiček pripravil na vnovično uporabo. Po hladnih mesecih, ko se na terasah in balkonih nismo prav pogosto zadrževali in smo zanje slabše skrbeli, je treba najprej seveda vse očistiti, odpraviti morebitne poškodbe, šele nato se lotimo urejanja in olepševanja.

Zunanji prostor naj bo videti kot del notranjega. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Vzdrževanje zunanjega pohištva je pomembno predvsem zato, da bi mu podaljšali življenjsko dobo, temeljito pa se priporoča dvakrat na leto – jeseni, preden ga pospravimo, in spomladi, ko ga spet prinesemo na svoje mesto. Če bomo jeseni pospravili umazano in prašno pohištvo, se bodo čez zimo delci zažrli v barvo, vlakna oblazinjenega pohištva, tudi v morebitne špranjice lesenih kosov, ta pa bodo postala krhka in kmalu se bomo od svojih najljubših kosov lahko poslovili.

Zato jih je treba pregledati tudi spomladi, lesu nameniti novo plast laka ali barve, tkanine oprati. Temeljito pomijemo tla, tudi zato, da delcev prahu in cvetnega prahu ne bomo nosili v stanovanje. Če si želimo večje spremembe ali smo to pomlad prvič dobili svoj balkon, si lahko omislimo katerega od kosov, ki bodo letos še posebno modni. Strokovnjaki za opremljanje okolice svetujejo, da opremo prilagodimo velikosti prostora, ki nam je na voljo. Nima smisla na mali balkon tlačiti ogromne klopi, če bo na koncu za vse drugo zmanjkalo prostora.

Najprej si zamislimo, kaj bomo zunaj počeli. Bomo obedovali in gostili zabave ali le pili jutranjo kavo in prebirali knjige? V prvem primeru potrebujemo več reči, večjo mizo in več stolov. Če je balkon manjši, prostor izkoristimo s pomočjo zložljivega pohištva, denimo mizo, ki je na eni strani pritrjena na steno, noga na drugi strani pa se lahko spodvije in se miza zloži. Običajnih stolov izberemo toliko, kot je članov gospodinjstva, ki bodo čas pogosto preživljali na balkonu, preostali naj bodo zložljivi.

Večje terase razdelimo po namembnosti.

Če želimo na svojem koščku zunanjega prostora pridelati zelenjavo v loncih, je treba v načrtovanje všteti tudi to ali pa si omisliti rastline, ki bodo uspevale v lončkih, pritrjenih na steno ali visečih s stropa. To so denimo vse vrste dišavnic, jagode, solata, čiliji, feferoni in paprika, paradižnik, kumare in bučke pa potrebujejo več prostora in oporo. Pri večjih zunanjih površinah strokovnjaki svetujejo, da jih razbijemo na manjše, najbolje glede na namembnost: v enem kotu pripravimo zunanjo jedilnico, v drugega postavimo oblazinjeno klop, tretjega spremenimo v manjše otroško igrišče in tako dalje.

Za manjše površine izberemo zložljivo pohištvo.

Za kar koli se odločimo, pa je dobro, da zunanjo opremo prilagodimo notranji ter tako prostore povežemo. Če smo za stanovanje denimo izbrali rustikalen slog z veliko lesa, si tudi zunaj omislimo leseno pohištvo in nevtralne ali tople barve, če nam je bolj pri srcu minimalizem, naj bo tak tudi balkon. Letos je eden največjih hitov prav povezovanje notranjih in zunanjih prostorov, kar bomo najbolje dosegli z enakim slogom, da bo balkon videti kot del stanovanja.