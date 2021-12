Praktična rešitev: avtomobilski robčkovnik

Zima je čas smrkajočih nosov. In tudi če ne gre za prehlad ali kaj hujšega, že same temperaturne spremembe, ko pridemo z mrzlega na toplo, poskrbijo, da se nam kaj pocedi iz nosa. Tedaj je treba takoj poskrbeti za osebno higieno in preprečevanje širjenja kapljic po prostoru. V vsakem gospodinjstvu se najde kakšna škatla s papirnatimi robčki, kaj pa v avtu? Tam so običajne škatle malce prevelike in nerodne, žepni paketki pa premajhni in po navadi v kakšnem žepu jakne.

Zato še kako prav pride namenska torbica za robčke, kot je Fredysujev robčkovnik, ki ga nataknemo na avtomobilski senčnik in ga imamo vseskozi na dosegu roke. Lahko ga nastavimo na žep na hrbtni strani prednjega sedeža ali v predal v vratih. Torbica je na zunanji strani usnjena, znotraj pa flanelasta in enostavna za čiščenje.

Vanjo bomo lahko spravili vse papirnate robčke standardne velikosti, lahko celo kaj drugega. Robčkovnik za manj kot deset evrov najdemo na Amazonu, za še manj denarja pa v kitajski spletni trgovini Aliexpress. Seveda je dobro imeti tudi kakšen košek za smeti, o čemer smo tukaj že pisali.