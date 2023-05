Avtomobili so vse večji in težji

Če se spomnimo avtomobilov, kot so bili nekoč, in jih primerjamo z današnjimi, se zdi, da so bila tisto nekakšna minivozila. Današnji so večji in zajetnejši tudi od tistih, ki smo jih vozili ne tako zelo dolgo tega. Različni mediji objavljajo izsledke analitične družba Inovev, ki je izračunala, da so avtomobili v Evropi danes v povprečju 7 centimetrov višji, 10 centimetrov širši in kar 20 centimetrov daljši kot leta 2000. Povprečna masa se je po njihovih podatkih v tem času povečala kar za 20 odstotkov. Glavni razloga za ta povečanja je po analizi povečano povpraševanje po športnih terencih, vsaj k masi pa prispeva tudi elektrifikacija avtomobilov.

Dve toni dandanes nista več nič posebnega.

Športni terenci po podatkih Inoveva predstavljajo več kot 40 odstotkov avtomobilske proizvodnje v Evropi, elektrificirani modeli (tu verjetno mislijo na povsem električne in hibridne) pa 25 odstotkov. Leta 2000 je bil tržni delež suvov komaj 3-odstoten, danes pa so ta vozila že skoraj v večini, lani so jih na stari celini izdelali kar 5,2 milijona. Slovenija ne zaostaja, nasprotno, v letošnjem prvem četrtletju je tržni delež različnih modelov, ki jih lahko uvrstimo v skupno kategorijo športnih terencev, dosegel 57 odstotkov. Med njimi je največ manjših suvov, a so ti vseeno višji in težji od klasičnih avtomobilov nižjega razreda, ki jih izpodrivajo.

Iz ZDA v Evropo, prva Kitajska

Sicer se je ta vrsta avtomobilov v Evropo in drugam razširila iz ZDA, kjer so bili najprej priljubljeni. Zdaj so Američani po njihovi proizvodnji le še malce pred Evropo (lani so jih izdelali 7,6 milijona), prva v proizvodnji pa je Kitajska (11,5 milijona), daleč največji avtomobilski trg na svetu. Še projekcija za celotni svet: Inovev ocenjuje, da se bo v prihodnjih dveh letih svetovna proizvodnja športnih terencev z 32 povečala na 35 milijonov. Mimogrede: avtomobilska industrija rada pove, da so kupci navdušeni nad športnimi terenci, a jih zna industrija tudi navdušiti zanje, saj ima za to preprost razlog: s temi avtomobili zasluži več kot s klasičnimi modeli, zaslužek je večji tudi kasneje, ko moraš na primer menjati velike, 20-palčne pnevmatike.

Nekateri se že bližajo trem tonam.