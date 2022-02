Avtomobili so za nekatere sitnost in strošek, v marsikom pa vzbujajo predvsem strast in občudovanje. Zgodbe posebnih avtomobilov je v knjigi Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe napisal Bruno Kuzmin, dolgoletni sodelavec Dela in Slovenskih novic.

Inženir, novinar in poznavalec avtomobilov je v knjigi zbral 65 zgodb legendarnih avtomobilov ter jih opremil s fotografijami in tehničnimi podatki. Od tega je 64 avtomobilov v rubriki Novodobne legende že predstavil na Delovih straneh, zdaj je za knjigo dodal še model renault 4, saj ima katrca na naših cestah posebno mesto. Naklada je 2600 izvodov, a knjiga žal ni na voljo v redni prodaji, temveč pripada članom Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil.

Knjiga še zdaleč ni samo predstavitev avtomobilov, temveč predvsem izvrsten priročnik za vse, ki si želijo v domačo garažo zapeljati starodobnika. Bruno Kuzmin je prepričan, da so klasični avtomobili obetavna naložba, včasih celo bolj kot vrednostni papirji, zlato, diamanti, obveznice … »Nekateri avtomobili so v zadnjem desetletju zaznali izjemno rast vrednosti, ki ji ni sledil skoraj noben borzni indeks. Nekoč so bili nekateri med njimi celo črni rački avtomobilske industrije, danes so beli labodi, ki bi jih rad imel v garaži ali finančnem portfelju marsikdo,« pravi Kuzmin.