Avtomobili: lepotici in zver

Pri arteonu gre za eleganco, pri tiguanu za uporabnost.

Na slovenski trg so vstopili trije novi Volkswagnovi modeli: prenovljeni arteon, novi arteon shooting break in prenovljeni tiguan. Če sta prva dva poosebljena eleganca, pa športni terenec stavi predvsem na uporabnost.Vsem je skupno, da bodo na voljo tudi v priključnohibridni izvedenki in da prinašajo nekatere nove tehnološke rešitve. Med njimi lahko izpostavimo doplačljive IQ. Light led matrične žaromete in skupek asistenčnih sistemov, združenih v (doplačljivi) Travel Assist, ki omogoča avtomatizirano vožnjo do 210 km/h.Arteon, ki je pozicioniran nad passatom, je krst doživel marca 2017 na ženevskem avtomobilskem salonu, letos pa so mu namenili prenovo in širitev palete z novo karavansko različico arteon shooting break. Do B-stebrička sta avtomobila enaka, od tam naprej pa je shooting brake povsem svojstveno oblikovan. Osvežitev je doživela tudi notranjost. Tako imajo vse izvedenke serijsko vgrajen popolnoma digitalni kokpit, upravljanje samodejne klimatske naprave prvič poteka prek osvetljenih drsnikov na dotik. Na novo je razvit večfunkcijski volan z digitalnimi upravljalnimi polji na dotik.Na slovenskem trgu bo arteon sprva na voljo s turbodizelskima motorjema TDI z močjo 110 kW (150 KM) in 147 kW (200 KM). Pozneje bosta na voljo še turbobencinska motorja TSI z močjo 140 kW (190 KM) in 206 kW (280 KM). Nekatere motorne različice lahko opremimo tudi s štirikolesnim pogonom. Prav tako letos pride priključnohibridna izvedenka eHybrid, ki bo razvila sistemsko moč 160 kW (218 KM), na električni pogon pa naj bi prevozila do 59 oziroma 57 kilometrov. Spomladi 2021 pa pričakujemo še najzmogljivejši izvedenki z oznako R z zmogljivim motorjem TSI z močjo 235 kW (320 KM).Pri Porsche Slovenija načrtujejo, da bodo prodali od 200 do 250 arteonov, večinoma različic shooting break z opremo R-line. Vstopni dizelski arteon z opremo elegance stane od 38.512 evrov dalje; enako opremljeni in motorizirani arteon shooting break pa stane od 39.418 evrov naprej.Prva generacija tiguana je na ceste zapeljala pred 13 leti, drugo so predstavili pred štirimi, letos pa je nastopil čas za temeljito prenovo. Poleg nove zunanjosti – največ sprememb je bil deležen sprednji del avtomobila – in osvežene notranjosti so novincu namenili najnovejše pogonske, asistenčne in infozabavne sisteme.Serijska oprema vseh izvedb tiguana vključuje led-žaromete, nov usnjen večfunkcijski volan, infozabavni sistem z najmanj 6,5-palčnim zaslonom ter spletne storitve iz paketov We Connect in We Connect Plus. Osnovni različici sta serijsko še opremljeni s klasičnimi, mehanskimi merilniki, bolje opremljeni različici pa z digitalno instrumentno ploščo. Povsem na novo so razvili tudi upravljanje klimatske naprave Air Care Climatronic, ki je serijska od izvedbe Life dalje. Njeno upravljanje bo odslej potekalo prek drsnikov in dotikal (upravljalna polja na dotik).Pod motornim pokrovom najdemo izboljšane 2,0-litrske turbodizelske agregate TDI, ki so na voljo v različicah z močjo 90 kW (122 KM), 110 kW (150 KM) in 147 kW (200 KM). Nespremenjena ostajata napredna 1,5-litrska turbobencinska motorja TSI s tehnologijo izklapljanja valjev ACT, ki razvijeta največjo moč 96 kW (130 KM) in 110 kW (150 KM). Tiguan bo na voljo tudi kot priključni hibrid eHybrid, ki bo razvil sistemsko moč 180 kW (245 KM) in bo imel po podatkih tovarne do 60 kilometrov izključno električnega dosega. Kot samostojni model prihaja na trg športno našpičeni tiguan R, štirikolesno gnani suv z močjo 235 kW (320 KM) in s 420 Nm navora.Prodajni načrti slovenskega uvoznika so smeli: pričakujejo, da bodo prihodnje leto prodali od 1300 do 1400 tiguanov. Cene se začno pri 25.300 evrih, kolikor bo treba odšteti za vstopni bencinsko gnani model s sprednjim pogonom.